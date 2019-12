Wittenberge

Nach einem Streit in Wittenberge zog am Freitag gegen 17 Uhr ein 35-jähriger Prignitzer einer 31-jährigen Prignitzerin zuhause an den Haaren. Er würgte sie.

Ermittler fanden heraus, dass beide Betäubungsmittel konsumiert hatten. Sie lehnten eine ärztliche Behandlung am Einsatzort ab.

Der 35-jährige erhielt eine Wohnungsverweisung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZ-online