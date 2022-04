Wittenberge

Jana Nique, Inhaberin der Filialen der Neuen Apotheke in Wittenberge und Perleberg, übergab diese Woche eine Geldspende für das Elbhospiz „Weiße Berge“ in Wittenberge. Das Team der Apotheken verkauft jährlich Kalender in den Filialen, um mit dem Erlös verschiedene Prignitzer Projekte und Institutionen zu unterstützen, wie die Apothekerin bei der Übergabe erzählte.

Tag der offenen Tür beim Elbhospiz „Weiße Berge“

Für das Elbhospiz kamen dabei insgesamt 2000 Euro zusammen, die Jana Nique überreichte. Geschäftsführer Stephan Michelis, Pflegedienstleiterin Isabel Raab und Mitarbeiterin Christine Liebner bedankten sich. Das Geld soll dabei helfen weitere Marquisen für die Gästezimmer, das entstehende Tageshospiz und den Hofbereich der Einrichtung anzuschaffen.

Wer mehr über das Elbhospiz „Weiße Berge“ erfahren möchte, sollte sich den 2. Juli vormerken. An diesem Tag lädt das Team der Einrichtung von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür. Auch das neue Tageshospiz wird an diesem Tag vorgestellt.

Von MAZ-Online