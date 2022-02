Am Montag ist einem Objektverantwortlichen aufgefallen, dass 100 Wohnungen in der Wittenberger Dr.-Salvador-Allende-Straße aufgebrochen wurden. Der Mann informierte umgehend die Polizei, die auch einen Kriminaltechniker einsetzte.

Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in etwa 100 Wohnungen in Wittenberge und richteten einen riesigen Sachschaden an (Symbolbild). Quelle: imo