Die Michael-Jackson-Tribute-Show „This is Michael“ begeisterte die Gäste im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus. Das Double wurde mit frenetischem Beifall empfangen – fast so, als wäre es der King of Pop persönlich. Der Moonwalk und Jacksons typische Gestik, der Griff in den Schritt – alles war bei der tollen Show dabei.