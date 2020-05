Wittenberge

Weißer Rauch aus dem Rathausdach in Wittenberge rief am Samstag um 21.20 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Ein Mann hatte den Rauch in der August-Bebel-Straße 10 entdeckt und gemeldet.

Einsatzort Rathaus. Quelle: Feuerwehr Wittenberge

Da kurz zuvor ein Gewitter über Wittenberge gezogen ist, war ein Blitzeinschlag nicht auszuschließen, teilte ein Polizeisprecher mit. Allerdings konnten die Brandbekämpfer weder einen Brand noch einen Blitzeinschlag feststellen.

Anzeige

Blitzeinschlag wurde vermutet. Gefunden wurde aber nichts. Quelle: Feuerwehr Wittenberge

Gäste des Restaurants im Rathauskeller wurden kurzzeitig evakuiert.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach der Lageerkundung konnte Entwarnung gegeben werden, hieß es aus den Reihen der Feuerwehr. Die war mit 29 Einsatzkräften, Drehleiter und Löschfahrzeugen vor Ort.

Von MAZ-online