Henry Strutz und Siegfried Leppin mit Eintrag ins Ehrenbuch von Wittenberge geehrt

Wittenberge

Henry Strutz und Siegfried Leppin wurden am 23. Februar im Rahmen der ersten Stadtverordnetenversammlung des Jahres mit dem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Wittenberge geehrt.

Zuvor begrüßten der Stadtverordnetenvorsitzende Karsten Korup und Constanze Stehr, stellvertretende Bürgermeisterin, die beiden Gäste und bedankten sich im Namen aller Stadtverordneten für Ihre langjährige engagierte Arbeit für die Stadt.

Strutz und Leppin arbeiteten beide im Nähmaschinenwerk Wittenberge

Siegfried Leppin war lange Zeit Leiter der Abteilung Nählabor im Entwicklungsbereich des Nähmaschinenwerkes Wittenberge. Seit dem Ende der 90er Jahre bringt er seine Expertise als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Stadtmuseum „Alte Burg“ ein – hier vor allem im Bereich der Ausstellung von Nähmaschinen.

Der vormalige Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung des Nähmaschinenwerkes Wittenberge, Henry Strutz, hat als späteres Mitglied des gleichnamigen Freundeskreises lange Jahre entscheidend daran mitgewirkt, die Bedeutung des für Wittenberge so prägenden Werkes zu erarbeiten. Unter anderem in Form von Dokumentationen, die heute im Stadtmuseum „Alte Burg“ den Besuchern und Besucherinnen in der Dauerausstellung zur Verfügung stehen. Viel Zeit seiner ehrenamtlichen Arbeit widmete er der Dokumentation zur Entwicklung der Nähmaschinen.

Von MAZonline