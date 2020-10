Cumlosen

Das Jahr 2013, besser gesagt der Sommer, bleibt vielen Prignitzern noch lange in Erinnerung. Der Pegel der Elbe stieg weiter und weiter. Schnell wurde klar, es wird schlimmer als die Jahrhundertflut 2002. Harald Pohle, Ortsvorsteher des Ortes Cumlosen (Amt Lenzen-Elbtalaue), erinnert sich: „Ich habe wirklich viele Hochwasser miterlebt“, sagt er, „es war wirklich sehr schlimm, und wir hatten viele Sorgen.“

Prignitzer Landrat besucht Hochwasserschutz-Baustellen

Die vergangenen Katastrophen zeigten deutlich, wie wichtig der Hochwasserschutz ist. Aus diesem Grund arbeitet das Landesamt für Umwelt kontinuierlich daran, Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Elbe und der Stepenitz umzusetzen.

Vor einigen Tagen verschaffte sich der Prignitzer Landrat Torsten Uhe gemeinsam mit Bernd Lindow, Sachbereichsleiter für Umwelt, und Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, einen Überblick zum Stand der Arbeiten an diesen Bauprojekten. Er wirkt zufrieden: „Ich denke, wir haben bereits viel geschafft“, sagte er, „doch es wird weitergehen, denn noch sind wir nicht an allen Stellen fertig.“

Vertreter des Landkreises Prignitz informierten sich über die Maßnahmen zum Hochwasserschutz und besuchten die Baustellen. Quelle: Julia Redepenning

Harald Pohle hat viele Elbhochwasser erlebt

Harald Pohle ist ein Cumloser Urgestein. Er ist dort aufgewachsen und seit 1993 Bürgermeister des Dorfes. „Ich habe viele solcher Momente erlebt, als es ernst wurde“, erzählt er, „2002 habe ich miterlebt, 2006, und ich könnte noch viel mehr aufzählen.“ Ihm ist es wichtig, dass der Hochwasserschutz in seinem Ort und der gesamten Prignitz stetig verbessert wird.

„Als 2013 die Elbe immer weiter anstieg, hatten wir viele schlaflose Nächte“, sagt der Cumlosener Ortsvorsteher. „Alle vier Stunden mussten mehrere Leute raus und kontrollierten die Lage.“ Die Angst war groß, das Dorf könnte von den Wassermassen verschlungen werden. Doch das geschah nicht.

Harald Pohle, Ortsvorsteher von Cumlosen. Quelle: Julia Redepenning

Schöpfwerk in Cumlosen wurde modernisiert

In Cumlosen befindet sich ein Schöpfwerk. Es ist gut sichtbar in der Nähe des Deiches. In den vergangenen vier Jahren wurde es aufwendig modernisiert, da es in den vergangenen 20 Jahren stark beansprucht wurde. Um den Hochwasserschutz auch zukünftig gewährleisten zu können, musste es auf den neuesten Stand gebracht werden. Jetzt sind die Bauarbeiten beendet.

Ein Schöpfwerk (auch Pumpenwerk genannt) ist eine Hebevorrichtung für Wasser und zählt zu den ältesten von Menschen geschaffenen technischen Anlagen. Im Ernstfall, etwa bei Hochwasser, sollen die Pumpen Wasser aus niedriger gelegenen Gewässern in ein höher gelegenes befördern.

Zur Erinnerung: Eindrücke vom Hochwasser in Wittenberge 2013.

Drängewasser wird vom Deich nicht zurückgehalten

Im Fall Cumlosen läuft es so: Der Elbdeich, der rund um den Ort liegt, hält nicht alle Wasserformen zurück. Das so genannte Drängewasser geht durch den Deich hindurch. Das Drängewasser oder auch Qualmwasser genannt, bezeichnet Wasser, das unter einem durch Hochwasser eingestauten Deich durchsickert und an der Luftseite des Deiches aus dem Boden aufsteigt.

Das Schöpfwerk in Cumlosen. Quelle: Julia Redepenning

Das Schöpfwerk, besser gesagt dessen Pumpen, entwässern die gefüllten Niederungen und führen das Wasser in die Elbe zurück. Im Falle einer Hochwasserlage sorgen sie dafür, dass die Wassermassen den Ort Cumlosen nicht überfluten. „Wir wünschen uns natürlich, dass es so schnell kein Hochwasser mehr geben wird“, sagt Harald Pohle.

4800 Liter Wasser pro Sekunde

Im Ernstfall schaffen es die Pumpen, 4,8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zu fördern. Das sind 4800 Liter in der Sekunde. Insgesamt habe die Sanierung des Schöpfwerkes in Cumlosen 4,8 Millionen Euro gekostet. Die Nutzungsdauer soll 80 Jahre betragen. Die Größe der durch das Schöpfwerk bevorteilten landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt rund 1370 Hektar.

Während der Bauarbeiten wurde die veraltete und störanfällige Pumpwerksausrüstung durch moderne Tauchmotorpumpen ersetzt. Ebenfalls wurde die Fördermenge der Pumpen an das aktuelle Bemessungshochwasser der Elbe angepasst. Dieses beträgt 799 Zentimeter am Pegel Wittenberge.

Moderne Pumpen sollen das Wasser besser bewegen. Quelle: Julia Redepenning

Schöpfwerk in Cumlosen ist einsatzbereit

Dazu wurde die Elektro- und Steuertechnik erneuert. Ebenso wurde die Außenanlage neu gestaltet. Dabei war es den Projektleitern wichtig, dass das Schöpfwerk auch optisch in die Landschaft passt. Probleme während der Bauarbeiten gab es kaum. Nur die Brücke, die vor dem Schöpfwerk zum Elbdeich führt, musste anders als zuerst angenommen in Angriff genommen werden. Ein Teil der alten Brücke musste weg.

Seit Dezember 2019 konnte die Einsatzfähigkeit des Schöpfwerkes durch die Firma Eurovia bereits gewährleistet werden. Lediglich kleine Arbeiten im Außenbereich waren noch zu machen. Jetzt sei es aber vollbracht und das Schöpfwerk in Cumlosen ist fertig.

Weitere Baumaßnahmen in der Prignitz

Neben Cumlosen gibt es noch drei weitere Baustellen: die Deichbaustelle Hinzdorf (Stadt Wittenberge), die Kreisstraße in Breese (Amt Bad Wilsnack/Weisen) und die Elbstraße in Wittenberge. Alle Bauarbeiten laufen nach Plan und teilweise sogar schneller als ursprünglich angedacht.

Dennoch wird weiterhin fleißig gebaut, damit die Bevölkerung vor kommenden Katastrophen bestmöglich geschützt ist. „Wir bleiben natürlich dran“, sagt Landrat Torsten Uhe. Auch zukünftig möchte er sich mit eigenen Augen von dem Stand der Bauarbeiten überzeugen.

Ebenfalls möchte er bei der finalen Abnahme dabei sein. Die Cumlosener könnten beruhigter in die Zukunft schauen. „Das Schöpfwerk und dessen Sanierung hatte für uns oberste Priorität“ , sagt Harald Pohle, „und ich bin mit dem kompletten Baugeschehen sehr zufrieden gewesen, denn wir als Gemeinde durften alle mitbestimmen.“

Das Thema Hochwasserschutz wird den Landkreis Prignitz noch eine Weile beschäftigen. Auch wenn die Bauarbeiten gut verlaufen, bleibt immer die Hoffnung, es werde so schnell kein Hochwasser mehr geben. Das wünscht sich auch Harald Pohle.

Von Julia Redepenning