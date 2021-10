Hochwasserschutz in der Prignitz: Deichbau in Hinzdorf fertiggestellt

Hinzdorf

Mit dem Baulos 10a bei Hinzdorf ist ein weiterer Deichabschnitt an der Elbe in der Prignitz gefestigt worden. Damit ist der elfte, also vorletzte Abschnitt der sogenannten Elbehauptdeichlinie in der Karthaneniederung bis Rampe Sideram erfolgreich fertiggestellt. Er soll vor allem den rechten Elbdeich stärken.

Das war zwingend notwendig, da weite Teilstrecken des Deiches aufgrund des Aufbaus, der Höhe und der Geometrie eine große Gefahr bei langanhaltenden hohen Wasserständen darstellten, wie zuletzt beim Hochwasser 2013. Beim Versagen des Deiches bestand die Gefahr, dass weite Teile der rund 6.400 Hektar umfassenden Karthaneniederung überflutet würden.

Hinzdorf nun besser abgesichert

Mit dem nun fertiggestellten Abschnitt ist der Bereich um den Ort Hinzdorf, darunter auch die Ortschaften Schadebeuster, Zwischendeich und Garsedow, gut gegenüber dem Bemessungshochwasser der Elbe mit einem Pegel von 7,99 Meter gemessen in Wittenberge plus einem Meter Freibord abgesichert.

Für die Baumaßnahme wurde der Deich außerhalb der Ortslage Hinzdorf, auf einer Länge von etwa 370 Metern sowie innerhalb der Ortslage auf rund 300 Metern ausgebaut. Die Bauarbeiten wurden im Mai 2020 aufgenommen und nun planmäßig abgeschlossen. Die Baukosten umfassten etwa drei Millionen Euro, teilfinanziert mit Fördermitteln.

Hochwasserschutz an der Elbe

„Auch wenn wir uns aktuell eher mit Niedrigwassersituationen auseinanderzusetzen haben, so müssen wir stets auch auf einen Hochwasserfall gefasst sein. Der Klimawandel zwingt uns, uns gleichzeitig auf Wetterextreme wie Dürreperioden mit Wassermangel und lokalen Extremniederschlägen und zugleich auf langanhaltende Hochwässer vorzubereiten und besondere Vorsorge zu treffen“, so der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel.

Erst im August hatte der Minister Axel Vogel eine für den Hochwasserschutz in der Region bedeutende Baumaßnahme in Wittenberge übergeben. Dort wurde ein kritischer Deichabschnitt entlang der Elbstraße erhöht, mit einer Hochwasserschutzwand ausgestattet und gleichzeitig die Elbstraße ertüchtigt.

