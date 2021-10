Wittenberge

Am Sonnabend luden das Wittenberger Elbhospiz „Weiße Berge”, das ambulante Diakoniehospiz Prignitz und der ambulante Hospizdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Prignitz auf den Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus ein. Der Welthospiztag findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober stattfindet. „Letztes Jahr waren wir in Perleberg. Wir sind jedes Jahr woanders, damit wir zu allen Leuten kommen”, sagte Ute Gajewski vom Diakoniewerk Karstädt-Wilsnack. „Leben! Bis zum Schluss” lautete das Motto.

Viele themenbezogene Informationsstände

An diesem Tag erwarteten die Besucher themenbezogene Informationsstände. Kinderbücher, die sich mit dem Thema Tod und Trauer beschäftigen, stellte zum Beispiel der Seelsorger und Pfarrer Olaf Glomke vor. „Die habe ich alle gesammelt über die Jahre. Es sind Bücher, die auch den Erwachsenen gut tun”, sagte er. Sie enthielten kurze Texte und sind auch als Hilfe geeignet, um mit Kindern in der Schule über das Thema zu sprechen, denn Trauerbewältigung sei wichtig. Manche handelten thematisch von Tieren, um vom Tod zu erzählen, ander von den Großeltern. „Für mich ist das ein Arbeitsmedium”, sagt Olaf Glomke. Interessierte konnten bei Bedarf eine von ihm zusammengestellte Listen der Bücher mitnehmen.

Welche Formalitäten im schlimmsten Fall zu beachten sind

Am Rituale-Stand des Elbhospizes „Weiße Berge” beantworteten Mitarbeiterinnen Fragen von Gästen. „Die Besucher fragen zum Beispiel, welche Formalitäten sie beachten müssen, wenn wir einen neuen Gast bei uns aufnehmen”, sagte Christine Liebner von der Hospiz-Verwaltung. Dazu kämen Fragen über das Leben und das Versorgen der Gäste und schließlich darüber, was passiert, wenn ein Gast stirbt. „Wenn der Gast es wünscht, bauen wir ein Papier-Schiffchen mit seinem Namen. Wenn er gestorben ist, kommt das Schiffchen in das Fischernetz im Raum der Stille”, erklärte sie.

Erinnerungsecke für verstorbene Gäste

Besagter Raum ist ein Rückzugsort für Mitarbeiter und Angehörige zum Gedenken, Innehalten und Trauern. „Gerade heute haben wir 47 Schiffchen von Verstorbenen in die Elbe gebracht. Dazu haben wir die Angehörigen eingeladen. Etwa 50 waren dabei”, berichtete Christine Liebner. Das Ganze sei als Erinnerung an den Verstorbenen gedacht. Andere Rituale sind das Anbringen eines Türbands. Die Erinnerungsecke im Eingang des stationären Hospizes könne auch zum Gedenken an die verstorbenen Gäste genutzt werden. „Heute wollen wir aufklären und sagen, was uns am Herzen liegt”, so Liebner.

Lachen und Humor gehören auch dazu

Nicola Streifler alias „Hella Propellea” vom Verein „Lachen hilft” aus Potsdam überzeugte die Besucher, dass auch in der letzten Lebensphase Lachen und Humor dazu gehören. Die studierte Sprachtherapeutin und Theaterpädagogin ist seit 2003 hauptberuflich Klinikclownin. Sie begeisterte mit Quatsch, Musik und Poesie. Der Verein „Lachen hilft” organisiert Besuche von Clowns in medizinischen, pflegerischen und sozialen Einrichtungen im Land Brandenburg und darüber hinaus.

Am Stand von Susanne Niepagen vom ambulanten Hospizdienst des DRK konnten Interessierte Holzscheiben stempeln. „Das ist ein Ritual zum Gedenken an Verstorbene. Motive wie beispielsweise die Libelle werden dafür oft ausgewählt”, erklärte sie. Auf dem Boden lagen bunte Plakate mit Zitaten Verstorbener. Darauf schildern sie, dass es eine gute Entscheidung war, die letzte Zeit ihres Lebens in der Geborgenheit eines Hospizes verbracht zu haben. Ein kleiner Flohmarkt rundete die Angebote ab. Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gegen eine Spende für das Hospiz boten die Frauen der ambulanten Hospizdienste an.

Konzert zum Abschluss

Am Abend gab es in der Evangelischen Stadtkirche das Konzert „Töne für die Seele” mit Jonas Sandmeier und der Pfarrerin Katharina Stiefel. Johannes Wauer begrüßte die rund 30 Gäste im Namen des Kreiskirchenrats.

„Heute ist Welthospiztag. Drei Institutionen haben sich für den Hospizmarkt zusammengetan. Sie haben den Wunsch geäußert, den Tag hier besinnlich ausklingen zu lassen”, sagte er. Jonas Sandmeier spielte auf der Orgel Stücke von Komponisten wie John Bull, Henry Purchell und Johann Sebastian Bach. Katharina Stifel las Gedichte und Geschichten wie „Farben der Trauer”, „Die Raupe und der Schmetterling” oder auch „Gibt es ein Leben nach der Geburt?”

Von Jens Wegner