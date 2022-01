Wittenberge

„Die Arbeit mit den Hunden ist etwas ganz besonderes“, sagt Diana Mehner. Die 30-Jährige arbeitet als Fotografin in Wittenberge und hat sich darauf spezialisiert, Hunde in Szene zu setzen. Die Arbeit ist zeitintensiv und fordert ihr nicht nur handwerklich einiges ab, sagt Diana Mehner. „,Bitte lächeln!’ – das funktioniert mit Hunden nicht“.

Diana Mehner deutschlandweit unterwegs

Kleine und große Hunde bringt Diana Mehner vor die Kamera. Dabei ist jeder Vierbeiner anders. „Man muss sich immer wieder neu in sie hineinversetzen.“ Denn anders als beim Menschen, kann man ihnen nicht einfach erklären, was jetzt passiert und was man von ihnen will, erklärt die professionelle Fotografin. „Doch das macht meinen Job aus und ist einer der Gründe, warum ich ihn so liebe.“

Mischling Fay rennt durch den Schnee. Quelle: Diana Jill Mehner

Diana Mehner kam erst spät in ihrem Leben auf die Hunde, obwohl sie auch schon vorher viele Berührungspunkte mit ihnen hatte. „So richtig aber erst Anfang 2018, als Hündin Leia bei uns einzog.“

Erfolgreich bei großen Fotowettbewerben

Bei „uns“, das sind Diana Mehner und ihr Mann Hauke. Beide kamen vor knapp zwei Jahren aus Paderborn nach Wittenberge. „Die Elbe, die Natur, das sind großartige Kulissen für meine Shootings mit den Hunden“, sagt Diana Mehner. Abgesehen von der Prignitz ist sie in ganz Deutschland und auch darüber hinaus als Fotografin unterwegs – und das auch sehr erfolgreich.

Diana Mehner hat bereits an mehreren Wettbewerben teilgenommen, zuletzt beim „Comedy Pet Photography Award 2021“ im Dezember. Dabei ging es um Fotografien, die regelrecht zum Lachen anregen. Eingereicht hatte Diana Mehner ein Foto ihrer Hündin Leia, die im Wald mit Laub auf dem Boden tobt. „Genau diese verrückte Liebe zum Herbst wollte ich in einem Foto einfangen.“ Damit war die Fotografin aus der Prignitz die einzige Finalistin aus ganz Deutschland.

Diana Mehner stammt aus Paderborn

Zum Sieg hat es nicht gereicht, dafür aber für eine „lobenswerte Ehrung“, schließlich war das Foto von Diana Mehner von über 2000 eingereichten Bildern unter den Top 40 gelandet. „Das war für mich eine sehr besondere Auszeichnung.“ Es sieht so einfach aus, doch hinter den Fotos steckt jede Menge Fleiß und eine intensives Training.

Diana Mehner, Hundefotografin aus Wittenberge mit Hündin Leia. Quelle: privat

Schon während ihrer Ausbildung vor fünf Jahren war Diana Mehner – damals noch in Paderborn – auf den Straßen unterwegs, um Schnappschüsse aus besonderen Alltagssituationen festzuhalten. Auch da spielten schon Tiere eine Rolle.

Hundefotografie braucht jede Menge Zeit

Diese Ungezwungenheit bei der Motivsuche und Einfallsreichtum lassen ihre Fotos heute so natürlich wirken. „Dabei ist es wichtig, zu den Hunden, aber auch zu den Haltern ein Vertrauen aufzubauen. Manchmal sind Herrschen und Frauchen aufgeregter als der Vierbeiner.“

Für Diana Mehner ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, um sich gegenseitig kennenzulernen. „Oft lege ich meine Kamera einfach auf den Boden, so dass sie der Hund beschnuppern kann. Er muss sich darauf einlassen.“ Nur so kämen die besten Fotos zustande, das sei ein schleichender Prozess, ein Konzept. „Sollte das alles einmal nicht klappen, helfen auch noch die Leckerlis.“

Reisen durch ganz Europa

Neben ihrer Leidenschaft der Fotografie hat Diana Mehner auch das Reisen für sich entdeckt. Mit ihrem Bulli Wiggo – ein VW T4 California aus dem Jahr 1998 – wollten Diana Mehner, ihr Mann Hauke und Hündin Leia auf eine große Reise durch Europa aufbrechen und haben die Vorbereitungen dafür auf ihrem eigenen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal festgehalten. Doch dann kam die Corona-Pandemie.

Diana und Hauke aus Wittenberge betreiben seit drei Jahren ihren eignen YouTube-Kanal "Wiggo.On.Tour". In ihren Videos halten sie die vielen Reisen quer durch Europa mit Hündin Leia und ihrem Bulli Wiggo - ein VW T4 California aus dem Jahr 1998 - sowie allerlei Basteleien an dem alten Fahrzeug fest. Quelle: Diana Jill Mehner

Das Paar hatte bereits seine Wohnung in Wittenberge und Hauke Mehner seinen Job gekündigt. Sie wollten Vollzeit auf Reisen gehen mit dem Gefühl von Freiheit, Spaß und Abenteuer. Stattdessen sitzen Diana und Hauke Mehner seit Monaten in Deutschland fest. „Die große Reise soll es aber auf jeden Fall noch geben, sobald wir wieder dürfen“, sagt Diana Mehner.

Fans auf YouTube-Kanal und Instagram

Bis dahin erfreut sich das Paar an den Videos ihrer vergangenen Reisen und davon gibt es einige. Ihr YouTube-Kanal zählt mittlerweile mehr als 150 Videos, fast 7000 Abonnenten und knapp eine Million Videoaufrufe. Den Anfang machte 2017 die Hochzeitsreise der beiden. „Dass wir damit so viele interessierte Zuschauer erreichen würden, hätten wir niemals gedacht.“

Inzwischen hat sich eine große Community gebildet und das auch auf Instagram. Dort veröffentlicht Diana Mehner unter dem Namen „Hallo Lieblingshund“ regelmäßig eine Auswahl ihrer schönsten Hundefotos. Mehr als 8000 Menschen folgen ihr auf dem Kanal.

Zu erreichen ist Diana Mehner unter 0176/97654479 oder per Mail an info@hallo-lieblingshund.de

