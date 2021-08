Die Industrie- und Handelskammer prämiert Firmen des Landkreises mit dem Prädikat „Top Ausbildungsbetrieb“ – Preisgeld wird an das Hospiz in Wittenberge gespendet.

Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro wollen die Azubis spenden – an das Prignitzer Hospiz in Wittenberge. Quelle: Foto: Jens Wegner