Im Storchendorf Rühstädt sind 28 Horste belegt

Rühstädt

Im Storchendorf Rühstädt sind bis jetzt etwa 28 Horste belegt; eine Zahl, die sich sehr am Trend der vergangenen Jahre orientiert. Anders als in 2020 war der April deutlich kühler und verzeichnete mehr Regentage. „Dies förderte viele Kleinlebewesen in die oberen Bodenschichten und die Weißstörche hatten einen guten Start in die Saison“, sagt Ellen Beuster vom Nabu-Besucherzentrum.

Jungstörche fressen zum Beispiel Regenwürmer

Wichtig sei nun, dass auch in den folgenden Wochen leicht verdauliche Nahrungsquellen zugänglich sind. Etwa Regenwürmer und Kaulquappen stellen die Erstlingsnahrung der Jungstörche dar.

Zudem ist ein milder Anstieg der Temperaturen notwendig, denn nicht nur Hitze und Trockenheit macht den Tieren zu schaffen. Zu kaltes und nasses Wetter ist lebensbedrohlich für die Küken, die aufgrund ihres anfangs dünnen Gefieders schneller unterkühlen. Auch verdichtete Horste sind bei Starkregen eine Gefahr, weil die Jungen darin ertrinken könnten.

Rückzug der Population ist besorgniserregend

Um Risiken zu mindern, werden in Rühstädt jährlich Horstputze im März organisiert und auch zur Beringung Ende Juni nochmals Kontrollen durchgeführt. Etwaige Fremdmaterialien entfernen die Helfenden und tragen so direkt zum Schutz der Großvögel vor Ort bei.

„Der Rückzug der Population in unserer Region ist mit Besorgnis zu beobachten“, gibt die Nabu-Mitarbeiterin zu, „doch dies motiviert Naturschützende nun umso mehr, Nahrungshabitate für Weißstörche und andere Lebewesen aufzubessern.“ Extensive Mahd auf landwirtschaftlichen Flächen und die Regeneration von Kleingewässern, wie dem Rühstädter Schlossteich, seien nur einige der aktuellen Projekte im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg.

Der 10. Mai war ein wichtiger Stichtag

Der 10. Mai war im Storchenkalender ein wichtiges Datum, denn damit wird der letzte Termin zur Eiablage beziffert. Storchenbetreuende kontrollieren bis dahin immer wieder die Anzahl besetzter Nistplätze und dokumentieren den Verlauf ganz genau. Auch wenn später noch die letzten Nachzügler Horste besetzen, werden diese wohl 2021 ohne Jungen bleiben.

Aktuelle Informationen zur Öffnung der Ausstellung „Weltenbummler Adebar“ unter: www.besucherzentrum-ruehstaedt.de

Von MAZonline