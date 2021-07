Wittenberge/Pritzwalk

Wie soll man die 27 neuen Wohngrundstücke am Pritzwalker Birkenwäldchen vergeben? Genau darüber diskutierte der Pritzwalker Finanzausschuss auf seiner jüngsten Sitzung im Juni. Dabei ging das Für und Wider eines offenen Bieterverfahrens hin und her.

Entschieden ist noch nichts, wie nun auf Anfrage der MAZ die Stadt Pritzwalk bestätigte: „Das Verfahren zur Vermarktung von Wohnbauflächen ist noch nicht abschließend besprochen. Zur Sache wird es zum gegebenen Zeitpunkt eingehende Informationen geben.“

Bieterverfahren sind im Moment sehr angesagt

Aber um Bieterverfahren kommt man offenbar im Moment bei seinen Vermarktungsstrategien für Wohnraumflächen nicht herum. Aus einem ganz einfachen Grund: Es ist ein einfaches und klares Verfahren, wie es Martin Hahn, Bauamtsleiter in Wittenberge beschreibt.

Und: Es ist ein Weg, mit dem sich höhere Erlöse erzielen lassen als mit vielen anderen Verfahren – vor allem vor dem Hintergrund, dass es zurzeit in der Regel eher Mieter als Grundstücke oder Bauplätze gibt. Bei Immobilienmaklern ist es daher mittlerweile ein sehr gängiges Verfahren, das auch die Immobilienportale dominiert. Wobei Immobilienmaklerin Andrea Schwarze davon abrät, es in jedem Fall einzusetzen. „Es ist nicht gut, das in den Dörfern zu machen“, findet sie.

„Es ist nicht so, dass junge Familien beim Bieterverfahren unterliegen“

Aber sollten ausgerechnet Kommunen auf ein solches Verfahren zurückgreifen? Genau darum ging es ja in der Diskussion in dem Pritzwalker Ausschuss. Hier wurde die Befürchtung geäußert, dass es ein Preistreiber sein könne und dass davon weniger junge Familien profitieren. Und: Wer für städtische Grundstücke nicht mehr mitbieten kann, versucht es dann vielleicht eher auf dem Land.

Auch in Wittenberge hat man die Diskussion über Sinn und Unsinn der Bieterverfahren beim Verkauf von Wohnraum geführt. Doch hat man sich hier vorerst dafür gegen ein Einheimischenmodell für junge Familien entschieden. Martin Hahn nennt dafür gleich mehrere Gründe: „Es ist nicht so, dass junge Familien beim Bieterverfahren unterliegen. Sie kommen eher deshalb nicht zum Zuge, weil wir nicht genug Grundstücke haben. Und als Kommune in Haushaltssicherung sind wir durchaus an Mehreinnahmen interessiert.“ Und: „Es ist ein einfaches Verfahren zur Vergabe.“

Die vielen Vorteile des Bieterverfahrens

So hat sich der Bau- und Wirtschaftsausschuss des Wittenberger Stadtparlaments zum Bieterverfahren bekannt. Andere Verfahrenswege waren dabei auch geprüft worden, doch hat diese Prüfung eindeutig ergeben, dass ein offenes Bieterverfahren mit den wenigsten Nachteilen behaftet ist. Der Vergleich mit anderen Verfahren nennt sogar nur einen einzigen wirklichen Nachteil: Ein Bieterverfahren lässt sich nicht auf nur eine Zielgruppe zuschneiden.

Ansonsten sind die Kosten der Vermarktung hierbei gering, und auch der Verwaltungsaufwand hält sich in Grenzen. Dafür ist die Möglichkeit zur Gewinnmaximierung groß und der Einfluss auf die Ausgestaltung eines Vertrags hoch.

Nur ein Drittel des Wohnraums in privaten Händen

Dass die Grundstückspreise in Wittenberge explodieren, glaubt Martin Hahn nicht: „Zurzeit sehe ich nicht, dass man regulierend eingreifen muss, aber man muss ein Auge drauf haben.“

Zumal es in Wittenberge eine ganz eigene Wohnraumstruktur gibt: Zwei Drittel des Wohnraums sind in den Händen von Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften, nur ein Drittel ist in privaten Händen. Zum einen kann man so vergleichsweise gut auf die Preisentwicklungen reagieren, zum anderen ist der Markt für sozial Schwächere, von denen es in Wittenberge immer noch viele gibt, einigermaßen gut bedient.

Zu wenig Angebote für ein mittleres Klientel

Ein Beispiel dafür sind die 30 Wohneinheiten, die jetzt in Goethestraße saniert werden – zwei Drittel davon gehen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein. Die Mieten sind vergleichsweise niedrig, für Hahn wäre sogar ein moderater Anstieg gerechtfertigt angesichts hoher Sanierungs- und Erhaltungskosten.

Woran es eher mangelt, ist geeigneter und sanierter Wohnraum für ein mittleres Klientel. Eine Erkenntnis des Summers of Pioneers sei es gewesen, dass diejenigen, die danach in Wittenberge bleiben wollten, Schwierigkeiten hatten, etwas im sanierten Altbau zu finden. Ein Markt für Eigentumswohnungen existiert gar nicht.

Zu wenige Bauplätze: Menschen weichen in die Dörfer aus

Das Ausweichen auf die Dörfer ist in Wittenberge ein Thema. Martin Hahn: „Wir merken es mit Breese und Weisen. Die Leute, die dort hinziehen, nutzen ja auch unsere Infrastruktur. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Leute wegen der Preise in die Dörfer ziehen.“

Insofern bestehe jetzt ein Zugzwang in der Stadt weitere Grundstücksflächen auszuweisen oder anzubieten. Dafür hat man in den vergangenen zwei Jahren eine Bauland- und Wohnungsbaustrategie entwickelt. Und dafür sind im Stadtgebiet mehrere Flächen untersucht worden. „Wir haben uns entschlossen, größtenteils schon erschlossene Flächen zu aktivieren“, sagt Martin Hahn.

Große Nachfrage nach Einfamilienhäusern

So könnten am Düsterweg oder auch Gartenweg weitere Grundstücke angeboten werden. Nutzen könne man dafür auch den derzeitigen Überhang an Kleingärten, etwa am Bentwischer Weg und Düsterweg. Während das Allendeviertel ein klassisches Rückbaugebiet ist, ist auch der Külzberg ein Wohngebiet im Wandel.

Groß ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern. Über die Hälfte der Interessenten sind dabei Einheimische. Ein nicht geringer Anteil davon seien Rückkehrer, die nie den Bezug ihrer Heimatstadt oder Heimatregion verloren haben. Mit Ende 20 oder Anfang 30 gründen diese Menschen gerade ihre Familien und kommen dafür in die Region zurück. Aber es gibt noch eine Gruppe: diejenigen, die älter sind und ein zweites Haus bauen wollen, meist etwas kleiner, denn ihre bisherigen Häuser sind nun oft zu groß, wenn die erwachsenen Kinder ausgezogen sind.

Interessenten wissen, dass die Autobahn kommt

Insgesamt ist damit zu rechnen, dass der Trend nach Wittenberge anhalten wird. Ein gutes Argument für Zuzug ist der Bahnhof. Nun kommt auch noch bald die A14 dazu. Und auch wenn es durchaus unterschiedliche Meinungen unter Zuzüglern über eine Autobahn in der Nähe gibt, wird das den Zuzug weiter fördern. Martin Hahn: „Diejenigen, die sich jetzt für Wittenberge interessieren, wissen ja, dass die Autobahn kommt.“

Von Bernd Atzenroth