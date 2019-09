Wittenberge

„In Schwerin haben wir auf der Straße gespielt, in Celle und in Stendal, aber in Wittenberge noch nicht”, sagte Joey Kelly am Dienstag in der Alten Ölmühle Wittenberge bei einem Pressegespräch.

Joey Kelly ist Mitglied der „ Kelly Family”, die sich von 1976 an mit Straßenmusik in Europa und den USA...