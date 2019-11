Judenfeindlichkeit hat keinen Platz in Wittenberge

Wittenberge

Mit „Freude, schöner Götterfunken” von Friedrich Schiller – auf dem Akkordeon von Cassandra Günther aus der Klasse 10/2 der Oberschule Wittenberge vorgetragen – wurde am Freitag die Veranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht eröffnet. Vor dem Haus in der Wittenberger Steinstraße 20 begrüßte zunächst die Wittenberger Stadtarchivarin Carola Lembke alle Gäste.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 8/4 der Oberschule Wittenberge berichteten von der Diskriminierung und Verfolgung der Juden im Dritten Reich. Quelle: Jens Wegner

Am 9. November 1938 wurden in der Reichspogromnacht auch in Wittenberge jüdische Geschäfte zerstört und jüdische Bürger gedemütigt. Viele von ihnen kamen später in Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ums Leben. Davon berichteten Schüler der Klasse 8/4 der Oberschule Wittenberge.

Eine von 1200 Kommunen mit Stolpersteinen

Vor dem Haus in der Steinstraße 20 erinnerten sie an das tragische Schicksal der Familie Schlesinger. David und Minna Schlesinger kamen etwa 1872 nach Wittenberge und betrieben eine Manufaktur und eine Modewarenhandlung in der Steinstraße 20. Drei Mitglieder der Familie Schlesinger wurden vom Naziregime ermordet.

Wittenberge gehört zu mehr als 1200 Kommunen in Europa, in denen Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig an jüdische Menschen erinnern, die dem Holocaust zum Opfer fielen. So wurden im Jahr 2011 auch vor dem Haus in der Steinstraße 20 zwei Stolpersteine ins Gehwegpflaster eingelassen, die an Martha Schlesinger und Hedwig Baumann, geborene Schlesinger erinnern.

An der Gedenkveranstaltung nahmen neben den Oberschülern auch Kinder der 7. Klasse des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums, einige Bürger und Stadtverordneten teil.

Judenfeindlichkeit ist wieder ein aktuelles Thema

Der Stadtverordnete Sören Herms ( CDU) erinnerte an die Tat in Halle, bei der vor einem Monat zwei Menschen erschossen wurden. „Mit Blick auf die Stolpersteine ein Akt der Beschämung für unser Land. Ich stehe vor euch, den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Und ihr müsst euch heute wieder mit Judenfeindlichkeit auseinandersetzten”, sagte er. Diese dürfe mit keiner Silbe toleriert werden.

Die Sprache der Nationalsozialisten solle maximal in Geschichtsbüchern zu finden sein, nicht aber in sozialen Medien. „ Judenfeindlichkeit und Antisemitismus haben keinen Platz in Wittenberge”, sagte er.

Von Jens Wegner