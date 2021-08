Wittenberge

Die Stadtverwaltung Wittenberge und die Elbgastronomen luden alle Elbestädter am Sonnabend zu einer „Kaffeetafel am Elbufer” auf die neue Promenade ein. Damit wollten sie feiern, dass die Bauarbeiten an der Elbstraße und am Hochwasserschutz zwischen der Wittenberger Straße Im Hagen und der Hafenstraße in Wittenberge beendet sind.

Zur Galerie Die maritimen Farben Blau und Weiß dominierten am Sonnabend in Wittenberge.

Auf dem rund 350 Meter langen Abschnitt zwischen dem Anker-Café und der Straße „Im Hagen” standen schließlich die schön geschmückten und in maritimem Blauweiß dekorierten Tische.

„Wir hatten 39 Anmeldungen”, sagte Franziska Lenz von der Stadtverwaltung Wittenberge. Manche Anmelder, wie die Wittenberger Tanzschule Rösel oder die Elblandwerker, brachten mehrere Tische mit, sodass auf der neuen Elbuferpromenade schließlich rund 50 Tische standen.

Technisches Hilfswerk Wittenberge und Seniorenrat

„Lassen Sie es sich gut gehen!”, rief Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann den Gästen durch ein Megaphon zu. Er zeigte sich erfreut darüber, dass so viele gekommen waren. Unter den Teilnehmern waren Institutionen wie der Wittenberger Seniorenbeirat, die CDU Prignitz, Leute vom Technischen Hilfswerk aber auch viele Privatleute. „Wir wollten einfach mitmachen und haben uns Leute gesucht, die Lust hatten, uns zu begleiten”, sagte Kathrin Lockenvitz aus Groß Breese.

Stelzenläuferinnen und ein Schornsteinfeger

Bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste das schöne Wetter und das bunte Programm. Neben vielen neugierigen Gästen schlenderten drei Stelzenläuferinnen in prächtigen Kostümen die Promenade entlang, und ein singender Schornsteinfeger trällerte seine Lieder.

Auf besonders großes Interesse stießen die Vorführungen der Kinder der Wittenberger Tanzschule Rösel. Kaum versammelten sich die Tänzer, kamen die Menschen zu einer großen Traube zusammen, um zuzusehen. Für ihre Tanzdarbietungen ernten sie reichlich Applaus.

Der Jury fiel die Entscheidung schwer

Wie schon bei der vorherigen großen Kaffeetafel im Jahr 2015, als die östliche Uferpromenade eröffnet wurde, wurden die Tische wieder bewertet. Elke Overlach vom Bauamt der Stadt und Franziska Lenz bildeten die Jury. „Das war echt schwer bei den vielen schönen Tischen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen”, betonte Franziska Lenz.

Die Gewinner waren Dieter Henkel und Jutta Fölsch sowie Ingrid und Hans Baumann. Die Herren trugen Zylinder und Fliege. Damen, Tisch und Geschirr waren farblich perfekt in Blauweiß abgestimmt. Die Sieger erhielten einen Präsentkorb voller regionaler Köstlichkeiten von Oliver Hermann und Karsten Korup, Vorsitzender der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung, überreicht.

„Wir sitzen sonst im Garten zusammen. Jetzt können wir doch mal hier draußen sitzen, dachten wir uns”, sagte Jutta Fölsch. Die passenden Accessoires hatten sie alle noch im Schrank.

Uferpromenade in Wittenberge dient dem Hochwasserschutz

Die östliche Uferpromenade wurde mit der Kaffeetafel eröffnet. Die Wittenberger nahmen damit ihre neue Promenade in Besitz.

Von Jens Wegner