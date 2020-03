Keine Eröffnung wegen Corona – Optiker bleibt geschlossen

Wittenberge

Mit einer frischen Idee wollte die junge Optikermeisterin Lorén Kuhn in die Selbstständigkeit starten. Vor eineinhalb Wochen sollte ihr erster eigener Laden in der Johannes-Runge-Straße in Wittenberge eröffnen. Eine große Feier war geplant. Doch daraus wurde bislang nichts. Das Coronavirus machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Dabei war alles gut durchdacht – bis es zur Kontaktsperre kam.

Bei den Kunden vor Ort

Seitdem liegen die Pläne weitestgehend auf Eis. „Ich dürfte zwar öffnen und arbeiten, dann aber ohne Feier und nur für Notfälle“, erzählt die 29-Jährige. Sonnenbrillen wären tabu. Gleiches gälte für Kontaktlinsen. Mehr als ein Kunde gleichzeitig im Laden dürfte es nicht geben. „Das macht so alles keinen Sinn“, sagt sie. Damit wäre nämlich auch ihre Geschäftsidee – in der Region einzigartig – hinfällig.

Voller Vorfreude berichtet die Optikermeisterin Lorén Kuhn von ihren Ideen und Plänen - doch die müssen vorerst noch etwas warten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Lorén Kuhn möchte zu ihren Kunden hinfahren. „Sie sollen die Brillen ihrer Familie zeigen und auch mal die Kleidung dazu wechseln können“, erzählt die Optikerin. Am Montag und Dienstag wäre sie unterwegs – bei den Kunden zu Hause, auf Arbeit oder in Pflegeheimen – den Rest der Woche im Laden. Das sei zu Zeiten des Coronavirus aber undenkbar und das, obwohl die Nachfrage groß sein soll.

Die Brillen sind schon da

„Auf die Idee kam ich, als ich meinen Meister gemacht habe“, so die junge Geschäftsfrau. Das war vor zwei Jahren. „Zu dieser Zeit wurde ich oft, besonders von älteren Menschen, angesprochen, ob ich nicht auch zu ihnen nach Hause kommen könnte. Sie seien nicht mehr immer sehr mobil und von der Familie abhängig“, berichtet Lorén Kuhn. Mit dem neuen Service möchte sie jetzt das Leben ihrer Kunden erleichtern.

Die Regale stehen, die Brillen sind da und die Technik ist einsatzbereit - nur die Eröffnung konnte bisher nicht stattfinden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sogar ein Sehtest sei bei den Kunden in den eigenen vier Wänden möglich. Die Geräte dazu stehen bei der Optikerin schon im Laden. Hinzu kommen etliche hochwertige Brillen in maßgeschneiderten Regalen und weitere teure Utensilien für den Optikerbereich. Das alles kostete viel Geld und kann jetzt durch die Kontaktsperre, wegen der Ausbreitung des Coronavirus, nicht genutzt werden.

Hilfe in schwieriger Zeit

Lorén Kuhn war auf Messen unterwegs. Seit Langem bereitet sie sich auf den neuen beruflichen Weg vor. Regelmäßig fährt sie zu Fortbildungen und besucht Lehrgänge. Seit einiger Zeit ist sie auch bei den Gründerlotsen aktiv. Von dort bekommt sie auch jetzt in dieser schwierigen Zeit große Unterstützung. „Ich stehe somit nicht alleine da. Das ist ein großes Netzwerk“, sagt die junge Unternehmerin.

Voller Vorfreude berichtet die Optikermeisterin Lorén Kuhn von ihren Ideen und Plänen - doch die müssen vorerst noch etwas warten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Optikerin versucht nun alles daran zu setzen, an ihrem großen Traum festzuhalten. Dazu will sie alle Mittel ausschöpfen. Die harte Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. Dennoch wüsste noch niemand so genau, wie es jetzt weitergeht. Bis vorerst zum 19. April darf der Laden von Lorén Kuhn keine große Eröffnung feiern. Ob danach wenigstens der Betrieb einigermaßen normal laufen kann, stehe jetzt noch nicht fest.

Verbote machen einen Sinn

„In der eigentlichen Eröffnungswoche war ich sehr sensibel. Ich war hin- und hergerissen“, erzählt die 29-Jährige. Niemand hätte da schon so genau gewusst, wie weit die Landesregierung gehen würde. Dann kam für die Optikerin endgültig der Schock, dass ihr großer Plan vorerst so nicht aufgehen kann. Jetzt will sie erst einmal abwarten, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Schließlich haben die ganzen Verbote ja auch einen ernsten Sinn.

Arbeiten im Laden ruhen

Bis dahin ruhen auch die letzten Arbeiten in ihrem Laden in der Johannes-Runge-Straße in Wittenberge. Es fehlen noch einige Handgriffe von Handwerkern, die nun auch nicht mehr arbeiten. So müssen noch die Schaufenster mit einer Folie beklebt und Lampen installiert werden. Die zusätzliche Zeit möchte Lorén Kuhn nutzen, um die neuen Räume noch etwas wohnliche zu gestalten. „Hier und da fehlen noch ein paar Pflanzen und Fotos an der Wand“, sagt sie und hofft schon bald richtig durchstarten zu können.

Von Marcus J. Pfeiffer