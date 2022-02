Wittenberge

Ein paare aufregende Umzugstage liegen hinter den Erziehern und Kindern der Wittenberger Kindertagesstätte Märchenland. Aber die kleinen Besucher und Besucherinnen der Kita haben sich bereits an die neue Umgebung gewöhnt.

Übergangslösung mit Containern

Statt wie bisher im Haus 1 an der Sandfurttrift sind rund 50 Kinder der Einrichtung im Moment in den neuen Übergangscontainern, nur wenige Meter weiter am Stadtpark, untergebracht. Und auch wenn es sich um eine temporäre Lösung handelt, fehlt es an nichts, wie Dennis Kathke vom Bauamt bestätigt.

Leiterin dankt Eltern für Unterstützung

Auch wenn die Container von außen ein wenig kühl wirken, bieten die Räume alles, was Kinder und Mitarbeiter brauchen. Dazu gehören neben den bereits fertigen Aufenthaltsräumen auch Sanitärbereiche, die an die Bedürfnisse der Kleinen angepasst sind. Die Kinder der Kita wurden zudem in den Umzug mit einbezogen, haben ihre Übergangsräume mit geplant und eingerichtet, berichtet Leiterin Manja Heike. Sie dankt den vielen Eltern, die beim Umzug geholfen haben.

So soll es eines Tages aussehen: die Konzeptzeichnung des Neubaus. Quelle: Landschaftsplanungsbüro capatti staubach

Der Umzug ist Bestandteil des Neubaus der Kindertagesstätte. In wenigen Tagen beginnen laut Dennis Kathke die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss von Haus 1 der Kita. Spielgeräte werden abgebaut und eingelagert und das Baufeld beräumt.

Nach der anschließenden Entkernung folgen die Abrissarbeiten, die bis Mitte März abgeschlossen sein sollen. Ab April beginnen dann voraussichtlich die Arbeiten am Neubau der Kindertagesstätte. Dieser soll Ende 2023 fertig gestellt sein. Für die Planung des Neubaus fand im Juni 2020 ein Architektur-Wettbewerb im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge statt. Nach einer intensiven fachlichen Diskussion fiel die Entscheidung auf TRU Architekten mit dem Landschaftsplanungsbüro capatti staubach urbane Landschaften aus Berlin.

Platz für 138 statt bisher 126 Kinder

Der Entwurf, der jetzt umgesetzt wird, sieht einen eingeschossigen Flachbau mit einem Hof-Atrium als Spiel- und Gemeinschaftsfläche vor, der zukünftig 138 statt bisher 126 Kindern Platz bietet. Für den Neubau der Kindertagesstätte Märchenland erhält Wittenberge rund 5,6 Millionen Euro aus Mitteln der Städtebauförderung.

