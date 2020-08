Wittenberge

Eine der raren kulturellen Veranstaltungen in der Zeit der Corona-Krise gab es am Freitagabend in der Wittenberger Galerie „Im Bilde” im Horning 59. „Das ist ein wirkliches Corona-Konzert, denn wir haben viel Platz”, sagte der Galerist Rainer Trunk.

Er begrüßte die Gäste und stellte die Musiker vor: „ Philipp Wiechert und Falk Breitkreuz kennen sich erst seit einigen Jahren. Sie spielen Jazz. Helene Fischer kennen sie nicht”, witzelte er. Mit Philipp Wiechert habe er vor rund acht Jahren selbst zusammengespielt. „Jetzt hat er sich von mir abgewandt”, scherzte Rainer Trunk.

Die leichten Klänge flirren durch die Galerie

Der Abend begann mit einem Stück von Kurt Weill. Wiechert ließ die Klänge seiner E-Gitarre mit sanftem Hall durch die Galerie flirren. Die tiefen Töne, die Falk Breitkreuz seiner Bassklarinette entlockte, standen fett im Raum.

Die Bühne war in rotes Licht getaucht. Die Musiker begeisterten durch ihr harmonisches Zusammenspiel. „Wir freuen uns, nach langer Zeit eines der derzeit dünn gesäten Konzerte geben zu können. Wir sind das erste Mal hier”, sagte Philipp Wiechert.

In Corona-Zeiten hatte er viel Zeit zum Schreiben. So habe er ein Lied komponiert, zu dem er von drei bestimmten Basstönen von Keith Jarrett inspiriert worden sei. So hieß auch das folgende Stück „ Keith Jarrett”.

Wohlige Klänge in der Galerie "Im Bilde" in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

„Das erste Stück, das wir instrumental zusammen gespielt haben, ist eigentlich ganz simpel. Es passt mit der Melodie und ein paar Akkorden auf eine A4-Seite. Als Falk es gespielt hat, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Seitdem ist es unser Lieblingsstück”, berichtete Philipp Wiechert – und dann erklang „Anyway”.

Frank Luft von der Schaustickerei im sächsischen Plauen habe ihn eines Tages angerufen, erzählte Philipp Wiechert. Er hätte ihn bei einem Jazz-Improvisationskonzert erlebt. In der Schaustickerei – einer Museumsfabrik – stünden mehr als 100 Jahre alte Stickmaschinen, die bei Führungen in Gang gebracht werden.

Musik zum Klang der Maschinen

Der wissenschaftliche Mitarbeiter habe ihn gefragt, ob er zum Klang der Maschinen Musik improvisieren wolle. „Ich sagte zu und freute mich darauf. Im Mai sollte die Veranstaltung stattfinden. Leider kam Corona dazwischen”, bedauerte der Gitarrist. Als Ausgleich dafür fuhr er später hin, nahm die Klänge der Maschinen auf und bearbeitete sie im Studio zu Musikstücken für eine CD-Produktion.

Philipp Wiechert (Gitarre) und Falk Breitkreuz (Bass- und Altklarinette) spielen in der Galerie "Im Bilde" in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

„Ich will, dass sowas hier stattfindet. Es bereichert mich und die Stadt. Ich bekomme neuen Input dadurch”, sagte Roland Quiatkowski, der mit seiner Frau Yvonne das Konzert besuchte.

