Wittenberge

Verletzt wurde ein Kradfahrer am Sonnabend um 18.30 Uhr in Wittenberge in der Breeser Straße.

Der 69-Jährige Fahrer eines Krades BMW war auf der Breeser Straße in Richtung Stadt unterwegs. In Höhe des Bahnbetriebswerkes geriet er mit der Maschine auf die Verkehrsinsel. Danach kollidierte er mit einem Laternenmast.

Der 69-Jährige verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus nach Perleberg verbracht. Am Krad entstand Sachschaden. Zum Eigentumsschutz wurde es sichergestellt.

Von MAZ-online