Wittenberge

An der Wittenberger Kreuzung Parkstraße/Horning/Düsterweg hat es am Dienstagmorgen geknallt. Ein Auto bog in den Düsterweg ab und streifte dabei das Fahrrad einer Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte.

Die Fußgängerin versuchte zwar, ihr Fahrrad noch zurückzuziehen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. In weiterer Folge stürzte sie und verletzte sich schwer.

Polizei sucht nach Zeugen

Ein Passant half der Frau, der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet etwaige Zeugen unter Telefon 03391/40 47 28 55 um sachdienliche Hinweise.

Von MAZonline