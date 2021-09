Die Feuerwehr Wittenberge rückte am Sonntagabend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße aus. Dort brannte es in einer Küche. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Bewohner.

