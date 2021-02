Kunstwerke des Berliner Künstlers Matthias Mansen zieren den Flur des erst jüngst eröffneten Hospizes in Wittenberge. Die Bilder sind als Holzschnitte gefertigt und wurden dem Hospiz zur Eröffnung überreicht. Stifter ist ein gemeinnütziger Verein aus der Region, der sich bereits über Professor Dieter Nürnberg, dem Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft, für das Neuruppiner Hospiz engagierte.

Der 1958 in Ravensburg geborene Matthias Mansen ist einer der wenigen Künstler, die sich speziell mit dem Holzschnitt beschäftigen und damit internationalen Erfolg haben, teilte die Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft mit. Mansen hatte Studios in London, Paris und New York.

Werke hängen in New York und Chicago

Seine Werke befinden sich in den großen Museen der Welt: im Museum of Modern Art in New York sowie in Museen in Boston oder Chicago. Die National Gallery in Washington hat die umfangreichste Sammlung seiner Werke. Derzeit hat er einen Lehrauftrag am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz.

Die Bilder sind abstrakt. Quelle: Hospiz Wittenberge

Das Hospiz Wittenberge bietet derzeit zehn schwerstkranken Menschen ein letztes Zuhause. ­Jedem Bewohner stehen ein Einzelzimmer mit Bad und Terrasse, ­ähnlich einem Appartement in einer Pension zur Verfügung. Im stationären Hospiz werden Erwachsene mit einer unheilbaren Erkrankung aufgenommen, die hier eine palliativ-pflegerische und palliativmedizinische Betreuung in der letzten Lebensphase in Anspruch nehmen möchten.

Familiär geht es im Haus zu

Das Hospiz war Ende Januar am Elsternweg öffnet worden. Die Atmosphäre des Hauses sei geprägt durch den familiären Charakter und die empathische Hinwendung zum Hospizgast und seinen Zugehörigen, informierte die Hospizgesellschaft. Es sei den Mitarbeitern des Hospizteams ein ganz besonderes Anliegen, dem Hospizgast ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, seine Wünsche zu erfüllen und seine Bedürfnisse zu beachten.

Die Kunstwerke sollen zur angenehmen Atmosphäre des Hauses beitragen.

Weitere Information zum Hospiz gibt es online auf der Seite www.hospiz-prignitz.de.

