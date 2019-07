Wittenberge

Ein 30-jähriger Prignitzer füllte seinen Rucksack am Montagnachmittag in einem Verbrauchermarkt, in der Lenzener Chaussee, in Wittenberge mit diversen Lebensmitteln im Wert von ca. 70 Euro und wollte dann den Laden verlassen.

Das hatten aber Mitarbeiter beobachtet. Darauf angesprochen gab der Ladendieb die Lebensmittel und seine Personalien heraus. Es wird wegen Diebstahls ermittelt.

Von MAZ-online