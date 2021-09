Neuruppin

Es geht um viel: Zum einen um eine Menge Drogen, nämlich um insgesamt etwa 55 Kilogramm Marihuana und Cannabiskraut.

Zum anderen stehen möglicherweise jahrelange Freiheitsstrafen für Muhamet B. und Arber N. im Raum. Beide Männer müssen sich derzeit vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten.

Kiloweise Marihuana übergeben

Die Staatsanwaltschaft wirft den 36- und 29-jährigen Männern Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in großem Stil vor. Laut Anklage sollen sie am 6. März dieses Jahres im Auftrag eines unbekannten Dritten in Hoym (Sachsen-Anhalt) 30 Kilogramm Marihuana an einen Daniel J. übergeben haben, der die Drogen dann zum gewinnbringenden Weiterverkauf nach Wilhelmshaven gebracht haben soll.

Einen Monat später dann sollen die Angeklagten sich wieder mit Daniel J. getroffen haben, diesmal in Wittenberge. Auf einem Edeka-Parkplatz an der Lenzener Straße sollen sie ihm 24,7 Kilogramm Cannabiskraut geliefert haben. Mit dieser Menge Drogen wurde Daniel J. von der Polizei erwischt, die Drogen wurden sicher gestellt.

Wittenberge als Drogenumschlagplatz

Arber N. wurde am gleichen Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Wulkow. Bei ihm fand die Polizei außerdem einen gefälschten bulgarischen Führerschein und einen ebenso gefälschten Ausweis.

Der gebürtige Albaner hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, anders als der mitangeklagte Muhamet B. Der verheiratete Deutsche ist zu Hause im niedersächsischen Gifhorn.

Muhamet B. wurde erst am 24. Juni verhaftet. Er sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen. Beide, so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, wussten, dass sie mit dem Transport und der Übergabe des Rauschgifts den gewinnbringenden Weiterverkauf förderten.

Beihilfe zum Drogenhandel

Der Vorsitzende Richter klärte beide Angeklagte über ihr Recht auf, auszusagen oder zu schweigen auf. Wozu sie sich entscheiden, wird sich zeigen. Die Verteidigung regte ein Rechtsgespräch über die mögliche Straferwartung ihrer Mandanten an. Das wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne die Angeklagten geführt, die in den Vorführzellen auf das Ergebnis warten mussten.

Es war offensichtlich ein etwas mühseliges Ausloten aller Positionen, die der Vorsitzende Richter dann später so zusammenfasste: Der Staatsanwalt stellte Muhamet B., wenn er denn ein freimütiges Geständnis ablegen würde, in Aussicht zu beantragen, die Tat vom 6. März einzustellen. Für die Drogenübergabe im April schwebte dem Anklagevertreter eine Freiheitsstrafe zwischen drei Jahren und drei Jahren und vier Monaten vor.

Gespräch über mögliche Straferwartung bei Geständnissen

Für Arber N. könnte sich der Staatsanwalt dagegen eine Gefängnisstrafe von mindestens vier und höchstens vier Jahren und vier Monaten vorstellen.

Die beiden aus Braunschweig kommenden Verteidiger hatten wohl andere Strafen für ihre Mandanten im Sinn, als sie eine Verständigung anregten. Wie der Vorsitzende Richter sagte, bewegten sich die vom Staatsanwalt in Aussicht gestellten Strafmaße für die Rechtsanwälte „merklich oberhalb der von ihnen angestrebten“ Strafen. Aber sie stünden einer dahingehenden Verständigung nicht „völlig ablehnend“ gegenüber, hieß es.

Knapp 25 Kilogramm Drogen wechselten den Besitzer

Bevor es zu einer entsprechenden Einigung im Interesse aller Parteien kommt, müssen die Verteidiger zunächst einmal mit den beiden Angeklagten über den vom Staatsanwalt gemachten Vorschlag sprechen. Zudem muss das Gericht ebenfalls darüber beraten und sein Okay dazu geben.

Können sich Gericht, Verteidigung und Staatsanwalt letztendlich einigen, müssten Muhamet B. und Arber N. ein Geständnis im Sinne der Anklage ablegen. Das würde das Verfahren deutlich verkürzen, bräuchte das Gericht doch dann keine Zeugen mehr zu hören.

Wie die Entscheidung von Gericht und Angeklagten ausfällt, wird am nächsten Verhandlungstag öffentlich gemacht werden.

Am 19. Oktober soll die Verhandlung fort gesetzt werden.

Von Dagmar Simons