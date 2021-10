Neuruppin

Es war eine schwere Geburt, eine Vereinbarung über eine mögliche Strafhöhe für Muhamet B. und Arber N. auszuhandeln. Es dauerte am Dienstag eine geraume Zeit und kostete dann noch viel Überzeugungsarbeit bei den Angeklagten.

Angeklagte waren nicht leicht zu überzeugen

Die beiden Männer müssen sich wegen Beihilfe zum Drogenhandel vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten. Nach zähem Ringen stimmten Muhamet B. und Arber N. dem Vorschlag des Gerichts zu.

Das sagte ihnen zu – immer vorausgesetzt, sie würden ein umfassendes Geständnis ablegen – den ersten Tatvorwurf einzustellen. Für die zweite Tat sicherten die Richter Muhamet B. eine Strafe zwischen zwei Jahren und neun Monaten und drei Jahren und einem Monat zu. Arber N. hat eine Mindeststrafe von drei Jahren und acht Monaten und höchstens vier Jahre zu erwarten.

Richter sprach klare Worte

Die Einigung kam zustande, nachdem die Verteidigung sich ausführlich mit ihren Mandanten beraten hatte: Die sich zunächst nicht durchringen konnten. Erst, nachdem der Vorsitzende Richter Klartext sprach und konstatierte, wenn sich Muhamet B. und Arber N. jetzt nicht verständigen würden, würden sie das auch später nicht.

„Ja oder nein? Wollen die Angeklagten die vorgeschlagenen Strafen?“ Sie wollten.

Verfahren musste neu beginnen

Der erste Prozesstag hatte bereits am 28. September stattgefunden. Das Verfahren musste neu beginnen, weil damals eine Schöffin mit auf der Richterbank saß, die, wie der Vorsitzende Richter mitteilte, nicht mehr im Landgerichtsbezirk wohnt. Nun startete das Verfahren mit neuer Besetzung auf der Richterbank von vorne.

Die Anklage wirft den beiden 36- und 29-jährigen Angeklagten vor, am 6. März dieses Jahres in Sachsen-Anhalt dem gesondert verfolgten Damir J. im Auftrag eines unbekannten Dritten mindestens 30 Kilogramm Marihuana übergeben zu haben. Damir J. soll die Drogen anschließend zum Weiterverkauf nach Wilhelmshaven gebracht haben.

Drogenübergabe auf Parkplatz in Wittenberge

Einen Monat später wurden beide von Zoll- und Polizeibeamten auf einem Supermarktparkplatz in Wittenberge dabei beobachtet, wie sie Drogen an Damir J. übergaben. Knapp 25 Kilogramm Cannabiskraut stellten die Ermittler später bei Damir J. sicher.

Wie der zuständige Kriminalbeamte aussagte, hatten Einsatzkräfte den Kurier Damir J. bis nach Wilhelmshaven verfolgt und ihn dort festgenommen. Er hatte Arber N. in seiner späteren Vernehmung als Übergeber der Drogen identifiziert und als zweiten Mann Muhamet B. erkannt. Seiner Aussage nach waren es auch die beiden, die ihm im März bereits Drogen angeliefert hatten.

Bei Arber N. stellte die Polizei bei seiner Festnahme 6000 Euro sicher. Angeblicher Kurierlohn, so der Beamte. Das sei aber keine gesicherte Erkenntnis, sondern reine Spekulation, sagte er auf Nachfrage der Verteidigung.

Polizei knackte verschlüsselte Kommunikation

Der Beamte war federführend daran beteiligt, dass die beiden Männer nun auf der Anklagebank sitzen. Wie er mitteilte, nutze die Drogenszene in den vergangenen Jahren vermehrt Kommunikationswege, die der Polizei verschlossen blieben.

2020 sei es französischen Ermittlern gelungen, einen Server sicherzustellen, den sie dem Bundeskriminalamt übergaben. Bei der Auswertung der Daten stießen die Beamte auf Verabredungen, Spitznamen, Bilder, Chats und E-Mailadressen. Sie hätten versucht, über die Chats die Nutzer zu identifizieren, so der Beamte. So kamen sie auf den Drogenkurier aus Wilhelmshaven.

Sie konnten über eine albanische Telefonnummer erfahren, dass am 6. April in Wittenberge ein Treffen stattfinden sollte. Der Kurier aus Wilhelmshaven sei observiert worden, ebenso der Treffpunkt auf dem Parkplatz.

Cannabis von beträchtlicher Qualität

Der Mann sei von zwei Leuten angesprochen worden. Das seien die beiden hier Angeklagten gewesen. Die Beobachtungsposten sahen, wie große Pakete von einem in ein anderes Fahrzeug umgeladen wurden. Wie sich später herausstellte, war der Inhalt kiloweise Cannabiskraut von beträchtlicher Qualität.

Der Verteidiger von Arber N. wollte von dem Polizeibeamten wissen, woher er die Erkenntnis habe, dass sein Mandant gewusst habe, was in den Paketen war. Sie hätten die Drogen in der Asservatenkammer im Keller gelagert. Der Geruch sei so intensiv, dass man ihn durch mehrere Türen riechen könne, antwortete der Beamte.

Welche Erkenntnisse er habe, dass Arber N. den Geruch als den von Cannabis habe erkennen müssen, fragte der Verteidiger. Dazu habe er keine Erkenntnisse, räumte der Beamte ein.

Die Angeklagten wollten sich am Mittwoch zu den Vorwürfen äußern.

Von Dagmar Simons