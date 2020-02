Das Angebot, mobil in der Prignitz zu arbeiten, geht in die Verlängerung. Noch bis zum Sommer bleibt der Co-Working-Space in Wittenberge geöffnet. Alle Beteiligten sind sich aber schon jetzt einig: auch danach soll es weiter gehen mit dem Projekt, das bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommt.