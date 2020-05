Lernen mit jungem Gemüse in Klein Lüben

Klein Lüben

Möhren und Zwiebel wachsen nebeneinander im Beet sowie Fenchel und Kopfsalat. „Es ist wichtig, dass der vorhandene Platz gut genutzt wird. Mit einer ausgewogenen Fruchtfolge haben wir ein sehr gutes biologisches Gleichgewicht auf den Beeten”, erklärte Christin Rothe von der „Gemüse-ackerdemie“ Nordbrandenburg.

Sie betreut das Projekt Montessori-Farm der Montessori-Schule Wittenberge in Klein Lüben. Am 30. April wurden die ersten Pflanzen in den Boden gebracht. Am Mittwoch, nach den Eisheiligen, waren die frostempfindlichen Kulturen dran. 22 Kinder der sechsten bis achten Klassen pflanzten unter anderem Tomaten, Mais, Gurken, Kürbisse und säten Soja-Bohnen.

Einmal Hacken ist wie dreimal Gießen

Die Jungpflanzen kommen aus der Gärtnerei der Lebenshilfe in Perleberg, wo sie vorgezogen wurden. „Durch die angebaute Vielfalt hat man immer eine Ernte, auch wenn hier und da etwas Tierfraß zu sehen ist. Einmal Hacken ist wie dreimal Gießen. Durch das Hacken schließt man die Kapillaren, und die Feuchtigkeit bleibt länger im Boden. Das ist das, was wir vermitteln wollen”, sagte die Gemüse-„Ackerdemikerin“.

Auch das Mulchen sei wichtig. Das bringe Nährstoffe in den Boden. Der bleibe außerdem locker und länger feucht. „Im Winter lassen wir die Fläche ruhen, damit der Boden nicht ausgelaugt wird.

„Hier draußen müssen wir uns keine Sorgen um Corona machen. Die Abstände sind gut einzuhalten”, sagte der Schulleiter Peter Awe. Auf der Farm arbeiten die Kinder in der Gemeinschaft. Den Weg von Wittenberge bis Klein Lüben legen die meisten mit dem Fahrrad zurück. Dadurch werden sie fitter.

Am Wochenende kommen die Bienen

„Am Wochenende kommen die Bienen. Später wollen wir ein Schwein, Hühner, Enten oder Schafe anschaffen. Das entscheiden die Schüler. Nach Montessori gucken sie, was ihnen liegt. So suchen sie sich ihr Arbeitsgebiet selbst aus. Mit der Zeit bekommen sie mehr und mehr reale Verantwortung übertragen. Im August wollen wir für zwei Wochen hier wohnen”, sagt Peter Awe.

Natürlich gingen nicht alle Kinder von Anfang an mit großer Lust an ihre Aufgaben. Der Erfolg, wenn sie sehen, was sie geschaffen haben, motiviere sie aber. Wo Probleme auftauchen, sollen die Kinder zunächst versuchen, sie allein zu bewältigen. So waren zum Beispiel einige Pflanzen von Blattläusen befallen.

Die Beete werden mit Schildchen gekennzeichnet. Quelle: E-Mail-Jens Wegener

Andere Schüler bauen gerade einen Tisch. Wie die Platte darauf hält, das sei Mathematik. „Dadurch werden Lehrinhalte eingearbeitet”, sagte der Schulleiter. „Ich hoffe, dass wir mal auf dem Markt in Wittenberge stehen und dort unsere Produkte verkaufen.” Das Projekt laufe zunächst über einen Zeitraum von zwei Jahren. Man sammle Erfahrungen.

Indirekte Bewässerung

„Es macht viel Spaß hier draußen, weil man nicht den üblichen Unterrichtsstoff lernt”, sagte Marvin Gerth aus der 6. Klasse. Er findet es spannend, zu sehen, wie sich alles entwickelt. Auch mit einer indirekte Bewässerung von unten experimentierten er und einige seiner Klassenkameraden schon.

„Man kann viel von dem gelernten Wissen zu Hause anwenden”, stellte Nora Mittermaier aus der 6. Klasse fest. Einmal pro Woche ist sie auf der Farm. Am Mittwoch war sie zum fünften Mal da. Blattläuse hat sie mit Brennnesseljauche bekämpft. „Die Pflanzen sehen jetzt schon viel gesünder aus”, freute sie sich.

