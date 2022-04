Leserpost: Ein Himmelbett für drei geflüchtete Ukrainer in Wittenberge

Wittenberge

Erschöpft nach dem tagelangen Unterwegssein mit zwei Koffern und Handgepäck. Raus aus der Stadt und ihrer ukrainischen Heimat, die tagelang und noch immer unter Beschuss der russischen Armee steht. Angekommen in Wittenberge in der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge. Mutter Elena, Lisa (5 Jahre alt) und Vater Diam, er ist taubstumm. Endlich ausruhen. Registrierung und Beratungsgespräche über die Sozialarbeiter der AWO.

Arbeitsgruppe für Ukrainehilfe gegründet

In der Stadt Wittenberge wurde innerhalb weniger Tage eine gut funktionierende Arbeitsgruppe „Hilfe für Ukrainer“ von Haupt- und Ehrenamtlichen aufgebaut. Und es ist faszinierend – die Bevölkerung zeigt eine große Bereitschaft, freien Wohnraum und anderes Wichtige anzubieten.

Elena, Lisa und Diam konnten nach drei Tagen mit in das Haus von Ehepaar Richard einziehen. Alle waren sichtbar erleichtert. Es gab nur ein kleines Problem: Es fehlten ein Ehebett und eine Waschmaschine. Die Maschine (und viele andere wichtige Dinge für die Einrichtung von Wohnungen für ukrainische Familien) war innerhalb weniger Stunden über eine Spende von Familie Paatsch (Dachdeckerfirma) im Haus. Und nun noch das Bett.

Ich fuhr zum Möbelgeschäft Schulze im WEZ. Nur ein kurzes Telefonat der Mitarbeiterin mit Herrn Schulze war nötig und es war klar:

Noch heute wird ein Bett mit Lattenrost als Spende für die ukrainische Familie geliefert.

Dank an alle Unterstützer in Wittenberge

Um 18 Uhr trafen sich mehrere Ehrenamtliche (auch ein iranischer Flüchtling, der oft für Transporthilfe zur Verfügung steht) am Haus von Richards und alle waren beeindruckt und begeistert, welche Unterstützung zum „Ankommen“ innerhalb eines Tages möglich war.

Mein Dank geht auf diesem Wege an alle Wittenberger, die jetzt zeigen, wie solidarisch wir leben wollen und können. Ein besonderer Dank geht an Richards, Familie Paatsch und an Herrn Schulze, der es ermöglicht hat, das Elena und Diam – bestimmt auch gemeinsam mit ihrer Tochter Lisa – sich nun abends in ihr „Himmelbett“ legen können.

Von Annette Flade