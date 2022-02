Das Demokratieforum Prignitz hat am Freitagabend zu einer „Lichterkette gegen Rechts“ in die Bahnstraße in Wittenberge aufgerufen. Knapp 250 Menschen sind dem gefolgt und stellten sich einer Kundgebung des „III. Weges“ entgegen. Dabei hat die Weltpolitik die Versammlung überschattet.