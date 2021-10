Wittenberge

Die Innenstadt wird leuchten. Das zumindest versprechen die Initiatoren vom Interessenring Wir in Wittenberge. Sie haben am Montag den Lichtersonntag für dieses Jahr angekündigt. Dieser soll nach einem Jahr Pause am 7. November von 14 bis 18 Uhr Hunderte Besucher zum „Shoppen und Bummeln“ in die Innenstadt locken, wo nahezu alle Geschäfte am Nachmittag und Abend geöffnet haben.

Bummeln durch die Innenstadt von Wittenberge

Früher hieß der Lichtersonntag noch Candlelight-Shopping. Neuer Name, gleiches Konzept: Lichtspiele in die dunkle Vorweihnachtszeit bringen. Und so kommen auch in diesem Jahr wieder die leuchtenden Stelzenkünstlerinnen nach Wittenberge, um die Gäste beim Bummeln durch die Stadt zu begleiten. Hier haben die Einzelhändler nämlich allerhand vorbereitet, wie Mitorganisatorin Anke Hahn vom Interessenring informiert.

Lesen Sie auch:

Die Geschäfte werden ein vielfältiges Programm und verschiedene Aktionen anbieten, dazu zählt unter anderem eine kreative Beleuchtung passend zum Lichtersonntag, aber auch viele kulinarische Besonderheiten – erstmals mit einem Grillschwein am Spieß. Zurzeit läuft auch ein Projekt mit Studenten aus Wismar, die den Paul-Linke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus pünktlich zum 7. November fachmännisch gestalten und zum Leuchten bringen wollen.

Laternenumzug und Karussell für Kinder

Zurzeit laufen für die umfangreiche Beleuchtung in der Innenstadt von Wittenberge die Feinabsprachen, so der Interessenring. Zu diesem Tag sollen nämlich auch wieder die Weihnachtssterne in der Innenstadt aufgehängt werden. Der Weihnachtsbaum wird an diesem Tag wohl aber noch nicht vor dem Kultur- und Festspielhaus stehen. Dafür aber kleine Buden für die Kinder, darunter auch ein Karussell.

Höhepunkt des Tages wird ein Laternenumzug sein, der um 17.30 Uhr auf dem Paul-Linke-Platz startet, angeführt von Nachtwächter Jürgen Schmidt. Die Kinder werden gemeinsam mit ihren Eltern samt Lampions quer durch die Innenstadt ziehen und den Lichtersonntag allmählich ausklingen lassen. Dabei müssen jedoch sämtliche Hygienevorschriften, wie ausreichend Abstand und Maskenpflicht in Geschäften, eingehalten werden.

Von Marcus J. Pfeiffer