Lichtersonntag zog viele Besucher in die Innenstadt

Wittenberge

Zum Bummeln und Shoppen bei Kerzenschein und Musik lud der Wittenberger Interessenring am Sonntag in die Wittenberger Innenstadt ein. Hunderte Kauflustige zog es so zum Bummeln und Shoppen in die Bahnstraße zum Wittenberger Lichtersonntag.

Viele Geschäfte hatten geöffnet und lockten mit verschiedenen Angeboten. Die meisten Besucher nutzten den Abend jedoch, um nur mal gemütlich durch die Stadt zu bummeln und Bekannte zu einem kleinen Schwätzchen zu treffen.

Hunderte Gäste zog es in die Bahnstraße. Quelle: Jens Wegner

In der Bahnstraße unterhielt DJ Mister Blue die vorbeiziehenden Leute mit Musik aus der Konserve. Für das leibliche Wohl gab es an vielen Ständen Bratwurst, heiße Quarkbällchen und duftende gebrannte Mandeln sowie heiße und kalte Getränke.

Drei farbig leuchtende Stelzenkünstlerinnen der Gruppe Oakleaf aus Rosengarten bei Hamburg begleiteten die Gäste beim Bummeln. Am Straßenrand und vor den Geschäften brannten Feuer in floralen Kunstobjekten aus Metall von Frank Pape aus Postlin (Gemeinde Karstädt), was für eine heimelige Atmosphäre sorgte.

Viele vorbeiziehende Bürgerinnen und Bürger zeigten sich sehr angetan von dem Feuerschmuck. Für die nötige Sicherheit dabei sorgten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge.

Besonders beliebt ist der Lampionumzug, angeführt vom Wittenberger Nachtwächter. Quelle: Jens Wegner

Besonders beliebt bei den kleineren Gästen ist der inzwischen schon zur Tradition gewordene Lampionumzug.

Mit mittelalterlichen Klängen der Speluden Wohlgemut aus Berlin zog der Tross, angeführt vom Stadtführer Jürgen Schmidt als Wittenberger Nachtwächter durch die Straßen. Bei den Düften und dem Glitzern bei den kühlen Temperaturen kam bei vielen Besuchern schon eine erste vorweihnachtliche Stimmung auf.

Von Jens Wegner