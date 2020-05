Wittenberge

Die Augenoptikermeisterin Lorén Kuhn hat am Mittwoch, 13. Mai, ihr Optikergeschäftin Wittenberge eröffnet. Sie wollte das schon viel früher tun, doch die Corona-Krise machte ihr einen Strich durch ihre Pläne. Constanze Stehr, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wittenberge, war dabei und gratulierte.

Die Augenoptikmeisterin eröffnete ihr Geschäft in der Johannes-Runge-Straße 41, in unmittelbarer Nähe des Bismarckplatzes.

Lorén Kuhn ist auch mobil in den Dörfern unterwegs

Vor ihrer Meisterprüfung 2018 hatte Lorén Kuhn längere Zeit bei Optikern in Wittenberge gearbeitet. Mit ihrem ersten eigenen Geschäft, mit dem Namen „ Brillenstube“, richtet sie ihr Angebot nicht nur an die Wittenberger, die hier immer Mittwoch bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr willkommen sind.

Zusätzlich ist die Augenoptikmeisterin immer am Wochenanfang auch in Seniorenpflegezentren und bei Bedarf auch in den Ortsteilen unterwegs, um dort Kunden zu beraten und Brillen auf Wunsch anzufertigen.

Zu den erste Gratulanten gehörten auch Gabriele Hahn vom Gewerbeamt sowie Anke Hahn vom Wittenberger Interessenring.

