MAZ-Ausflugstipp: Im Land der Zipfelpreußen

Lenzerwische

Hier ist nicht nur ein Weg zu Ende, sondern gleich ein ganzes Bundesland. Irgendwo an der Elbe zwischen Gaarz und Dömitz ist die Spitze des brandenburgischen Nordwestzipfels erreicht. Auf der anderen Seite des Stroms liegt Niedersachsen, und wenn man nordwärts fährt, ist man bald im mecklenburgischen Dömitz – was zuletzt für tagestouristische Ausflüge ja gar nicht möglich war.

Zur Galerie Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind hier permanent in Reichweite: Im brandenburgischen Nordwestzipfel kann aber nicht nur den Elberadweg erkunden.

Aber gereizt hat es uns schon, uns für unseren nächsten Ausflugstipp entlang der Landesgrenze zu bewegen. Des Ende des Prignitzer Teils des Elberadwegs bietet sich als Ausgangspunkt geradezu an. Hier geht der Weg zunächst Richtung Mecklenburg-Vorpommern, das wenige Meter weiter anfängt, auf die Straße. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite befindet sich das Schöpfwerk Gaarz und dahinter der Rhinowkanal.

Ein Berg aus Sand auf der anderen Seite der Landesgrenze

Neben dem verläuft ebenfalls ein gut fahr- und laufbarer Weg, an dem man über Kanal und Löcknitz hinweg die Schmölener Wanderdüne sieht. Ja, auch die war zuletzt unerreichbar, weil schon wegen der Corona-Einschränkungen im ziemlich rigide abgeschotteten Nachbar-Bundesland. Dünen gibt es auch an anderen Stellen an der Elbe, etwa in Quitzöbel, und Wittenberge ist wohl nach einer benannt („die weißen Berge“). Doch diese hier ist schon ziemlich groß und beeindruckend.

Schon auf der mecklenburgische Seite: Die Sanddüne, die man gut vom Radweg am Rhinowkanal über den Kanal hinweg sehen kann. Quelle: Bernd Atzenroth

„Zipfelpreußen“ – das klingt nach einer ziemlich liebevollen Bezeichnung für einen Menschenschlag. Dabei hat das Wort gar nichts mit Zipfelmützen zu tun und nicht einmal mit dem Hobbits-würdigen (Elb-)Auenland. Nein: Dieses Kosewort kommt daher, dass das Land Brandenburg hier in der Lenzerwische tatsächlich seit 1992 hier einen Zipfel an seinem Nordwestende bekommen hat. Damals nämlich entschied man sich in der Region um Lenzen in einem Volksentscheid, dem Land beizutreten.

Der Zipfel, der 1992 zu Brandenburg kam

Noch heute ist der Zipfel übrigens nicht auf jeder Karte vermerkt, immer daran zu sehen, dass das Land auf diese Karten nicht spitz nach Westen zuläuft, sondern an dieser Stelle so ein bisschen abgeschnitten wirkt. Die Bewohner identifizieren sich aber offenbar mit dem Begriff, wie etwa das Ehepaar Pieschel aus Gaarz, das die schöne Webseite https://www.zipfelpreusse.de betreibt.

Unsere Tour bewegt sich komplett im Zipfel des Zipfels, nämlich in dem Teil des Prignitzer Elberadwegs der nicht ganz so im Fokus steht wie die Stücke rund um Rühstädt, Wittenberge, Lütkenwisch oder auch Lenzen. Und der gleichwohl genauso schön ist. Die Prignitz-Kreisstadt Perleberg ist vom letzten brandenburgischen Elbdorf Gaarz bereits gut 50 Kilometer entfernt. Niedersachsen wie auch Mecklenburg-Vorpommern liegen hier permanent in Sichtweite.

Die typischen Hinweisschilder am Elbdeich im Amt Lenzen-Elbtalaue. Von Gaarz aus gibt es schon einen Hinweis auf Cuxhaven - also auf die Elbemündung über 200 Kilometer weiter in die Nordsee. Quelle: Bernd Atzenroth

Pünktlich Frühling – und die Radfahrer sind da

Auch hier war dereinst die Elbe innerdeutsche Grenze. Und auch hier schienen die Dörfer dem Untergang geweiht. Davon ist nicht mehr viel zu spüren, auch wenn man hier noch immer weitab von allem zu sein scheint. Einen ziemlich vergeblichen Kampf führten die Anrainer aber darum, ihr bis 1945 verbrieftes Küchenfischereirecht, also das Recht für den eigenen Bedarf zu fischen, wiederzuerlangen.

Auch fast an der Landesgrenze: Das Schöpfwerk Gaarz. Quelle: Bernd Atzenroth

Wir lassen unser Auto in der Nähe des Schöpfwerks Gaarz und des Radwegendes mit Blick auf die Landesgrenze stehen und machen uns zunächst auf entlang der Elbe – pünktlich ist dabei ein wenig Frühling eingezogen. Was man auch daran merkt, dass selbst an einem Wochentag hier schon wieder recht viele Radler unterwegs sind.

Bis zur Elbmündung sind es noch 226 Kilometer

Nordwärts sieht man die Silhouette von Dömitz und die Brücke über die Elbe, die hier nach der Wende errichtet worden war. Es ist von hier aus einen Kilometer bis Gaarz. Die Elbauen werden hier weitläufig, in der Ferne sieht man nahe dem Strom einige Kühe grasen.

Im Amt Lenzen-Elbtalaue hat man eigene Ortsschilder auf den Deichen – weiße Schrift auf blauem Grund und daneben ein Kartenausriss. Bei dem vor Gaarz gibt es in Gegenrichtung schon einen Hinweis auf die Entfernung nach Cuxhaven – bis zur Elbmündung in die Nordsee. 226 Kilometer sind es noch von hier.

Sinnsprüche auf dem Backsteinhaus

Nächster Ort hinter Gaarz ist einen knappen Kilometer entfernt Baarz. Der Radweg, der ohnehin nie weit weg von der Straße verläuft, kommt ihr hier wieder ganz nahe. An einem Backsteinhaus direkt am Deichweg kann man ein paar Sinnsprüche lesen. „Die Schöpfung ist ein Gedicht – Der stille Gesang in Versen aus Licht“, lautet einer. „Wolken und Regen – Dunstgebilde und Sonnentränen der Traumzeit“, heißt ein anderer. Derweil verziehen sich gerade die letzten Wolkenschlieren am Himmel, der mal gerade endlich wieder nicht weint.

An diesem Haus gibt es was zu lesen. Quelle: Bernd Atzenroth

Weiter geht es auf dem Radweg, als nicht weit von Baarz eine Haupttouristenattraktion der Deiche wartet: Schafe, die den Deich beweiden. Während ein Teil von ihnen sich am Deichfuß schattensuchend um einen Baum zusammenkuschelt, halten oben die Radler reihenweise an, um die Handys für Fotos zu zücken. Sie sind ja auch zu süß, die kleinen Wollknäuel.

Die Schaffe, die hier bei Baarz den Elbdeich beweiden, sind eine echte Attraktionen für Radtouristen. Quelle: Bernd Atzenroth

Hingucker: Reetgedeckte Fachwerkhäuser hinter dem Deich

Nach viel freier Natur jetzt mal wieder ein Örtchen: Besandten. Noch sind die Cafés an der Elbe wie überall ja zu. Aber ab Freitag ändert sich das ja, dann ist Außengastronomie hier wieder zugelassen. Auf unserer Tour können wir nur ahnen, wie schön das zum Beispiel im Café am Deich in Besandten sein wird.

Der Alte Hof am Elbdeich in Unbesandten. Quelle: Bernd Atzenroth

Sie kennzeichnen eigentlich alle Dörfer in diesem Elbabschnitt: Die Fachwerkhäuser hinter dem Deich, die mitunter auch noch reetgedeckt sind. Dazu gehört auch eine weitere Gaststätte: der „Alte Hof am Elbdeich“ im nächsten Ort Unbesandten. Vor einem weiteren wunderschönen Haus steht eine Bank. Hier machen wir kurz Rast und kehren dann um.

Abstecher zur Kirche nach Kietz

Lohnend ist es aber auch, noch bis Kietz weiterzufahren oder zu laufen, allein wegen der frei auf einer Erhöhung stehenden Johannis-Kirche von Kietz. Auch sie war schon im Bestand gefährdet, konnte aber jetzt gerettet werden und ist seit 2019 ein Anziehungspunkt für viele Radtouristen an der Elbe.

Fazit:Der Elberadweg lohnt immer, auch an dieser Stelle. Er lässt sich gut befahren und laufen. Wer etwas Abwechslung will, kann vom Schöpfwerk Gaarz auch den Radweg entlang des Rhinowkanals mit schönem Blick auf die Sanddüne nehmen. Hier lässt sich eine kleine Runde bis Baarz und dann wieder zurück an der Elbe drehen. Am Elbdeich kann man etwa 4,5 Kilometer vom Schöpfwerk aus bis Unbesandten laufen oder fahren und dann wieder zurück oder 7,5 Kilometer bis Kietz und wieder zurück.

Von Bernd Atzenroth