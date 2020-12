Wittenberge

Mit Möbel und einem Blumentopf warf ein 35 Jahre alter Mann am Donnerstag im Wittenberger Jugendamt um sich – so sehr war er einem Gespräch mit einer Sachbearbeiterin des Jugendamtes in Rage geraten.

Wütend davongelaufen

Danach lief der 35-Jährige wütend davon. Das Jugendamt zeigte den Mann wegen Sachbeschädigung an.

