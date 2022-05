Medizin-Studenten zu Gast in Wittenberge: Werben um die Ärzte von morgen

Wittenberge

Es war ein Ausflug der besonderen Art und ein Angebot an Frühaufsteher: Acht Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) verbrachten das Wochenende in Wittenberge, um die Region als Arbeits- und Wohnort kennen zu lernen. Dabei gab es Gelegenheit, nicht nur verschiedene Angebote der ärztlichen Versorgung zu besuchen, sondern auch das Gespräch mit Verantwortlichen vor Ort zu suchen.

Wittenberge: Studenten der Medizinischen Hochschule erkunden die Prignitz

Allen voran begleitete Bürgermeister Oliver Hermann die Gruppe an den beiden Tagen und sandte damit eine Botschaft an die Gäste, die so nicht überall in Brandenburg zu vernehmen sei. „Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Bürgermeister dafür brennen“, sagte Günter Fleischer als Vorsitzender des MHB-Fördervereins, der die Fahrt organisiert hat. Soll heißen: Nicht alle Anfragen münden in einen Vor-Ort-Besuch.

Studenten der MHB besuchten am Wochenende Wittenberge und lernten die Stadt sowie die Arbeitsmöglichkeiten für Ärzte kennen. Quelle: Stephanie Fedders

Umso erfreuter waren die angehenden Mediziner über das Programm und den Aufwand, der ihnen zuteil wurde. „Alle waren begeistert, alles hat gepasst“, fasste Günter Fleischer in seiner Bilanz zusammen und hob vor allem den fachlichen Aspekt der Tour hervor. Schließlich stand die Werbung um die Ärzte von morgen im Fokus. „Dafür war es besonders positiv, verschiedene Praxismodelle kennengelernt zu haben“, lobte Fleischer.

Und so nahmen sich nicht nur Allgemeinmedizinerin Bernita Broza und Internist Christoph Schimmelpfennig die Zeit und luden in ihre Praxen ein, sondern auch Internistin Christine Dahlke und Urologe Waleed Kotb, die beide im Gesundheitszentrum arbeiten und angestellt sind. Das Kreiskrankenhaus Prignitz als Träger des medizinischen Versorgungszentrums punktet bei diesem Modell damit, die Ärzte in Verwaltungsangelegenheiten zu entlasten.

Wittenberge und das Krankenhaus Prignitz werben um die Ärzte von morgen

Einrichtungsleiter Patrick Wandel und Karsten Krüger, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, stellten die Möglichkeiten vor, die das Gesundheitszentrum bietet. „Wir wollen uns qualitativ und quantitativ am Standort weiterentwickeln“, sagte Karsten Krüger und nannte Beispiele aus den Reihen der Mitarbeiter, die die Prignitz für sich als Arbeitsplatz entdeckt hätten und von der guten Bahnanbindung profitieren.

Karsten Krüger und Patrick Wandel empfingen Oliver Hermann, Günter Fleischer (v. r.) und die Studenten im Gesundheitszentrum. Quelle: Stephanie Fedders

Dass Wittenberge zwischen Hamburg und Berlin liegt, ist ein Pluspunkt, der für die jungen Leute einen hohen Stellenwert hat. „Die Lage ist total attraktiv“, fand zum Beispiel Henriette von Waldthausen, die aus Großburgwedel bei Hannover kommt und derzeit im siebten Semester ist.

Wittenberge punktet mit der guten Bahnanbindung zwischen Hamburg und Berlin

Ähnlich sieht das auch Dzenita Hasanbasic aus Berlin, die schon vor der MHB-Tour ein Auge auf Wittenberge geworfen hatte. Ihr Mann kommt aus der Lüneburger Heide und somit wäre die Prignitz für sie interessant, um sich beruflich zu entwickeln. „Ich bin ganz Ohr“, sagte die Studentin im vierten Semester nach den ersten Gesprächen. Sie freue sich, Land und Leute näher kennen zu lernen: „Ich werde noch mal wiederkommen.“

Internistin Christine Dahlke hieß die Studenten in ihrer Praxis im Gesundheitszentrum in Wittenberge willkommen. Quelle: Stephanie Fedders

Entsprechend wichtig war Oliver Hermann vor allem eine Botschaft: „Ihr seid willkommen und wir helfen gerne dabei, sich in Wittenberge anzusiedeln“, sagte der Bürgermeister und gab den Studenten mit auf den Weg, im Rathaus jederzeit einen Ansprechpartner zu finden. Die Entwicklung der ärztlichen Versorgung als einen wichtigen Standortfaktor will Hermann aktiv begleiten und für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen.

Von Stephanie Fedders