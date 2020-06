Wittenberge

Mit einem Messer hat ein unbekannter Mann in der Nacht zu Sonntag zwei 16-jährige Mädchen in Wittenberge angegriffen. Er verletzte dabei eine der beiden am Unterarm, sie wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

Zu der Tat kam es gegen 3 Uhr in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Der Unbekannte kam auf die Mädchen zu und fragte nach Zigaretten. Die beiden hatten allerdings keine und zogen weiter. Der Mann folgte ihnen, zog ein Messer und stach in Richtung der Zwei.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhäutig, leicht gelockte dunkle Haare, schlanke Figur. Wer zum besagten Tatzeitpunkt etwas mitbekommen hat oder Hinweise zum Täter geben melde sich bei der Polizei: 03876/71 50.

