Die Polizei verfolgte am Samstagabend einen polizeibekannten jungen Mann, der mit einem Auto in Wittenberge unterwegs war. Er versuchte noch, den Autoschlüssel wegzuwerfen, was ihm aber nicht gelang. Einen Führerschein hat er nämlich nicht.

Dafür hatte er aber zwei unterschiedliche Kennzeichen am Wagen. Eines dieser Kennzeichen wurde im vergangenen Jahr gestohlen, wie sich bei der Kontrolle herausstellte. Außerdem ist das Auto nicht versichert.

Als wäre dies nicht schon genug, schlug ein Drogentest beim Fahrer auch noch positiv auf Kokain und Opiate an. Der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit in das Krankenhaus nach Perleberg. Er hat jetzt mehrere Anzeigen am Hals.

