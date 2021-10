Wittenberge

Kinder haben eine Stimme. Und die muss zu hören sein. Denn Kinder sind unsere Zukunft”, sagte Peter Awe, Schulleiter der Montessorischule in Wittenberge am Mittwoch in einem Pressegespräch im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge.

Nun sind die Stimmen der Kinder zu hören. Am Freitag um 17 Uhr präsentieren rund 25 Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Wittenberge und sechs tschechische Mädchen und Jungen gemeinsam die Ergebnisse ihres Erasmusprojekts „Opera connect Europe” im Wittenberger Kulturhaus. Der Eintritt ist kostenlos. Lediglich um eine Spende wird am Ausgang wird gebeten. Es gilt die 3G-Regel.

Eigentlich sollte das Ergebnis dieses Projektes schon am 6. Juni 2020 in der Wittenberger Stadtkirche präsentiert werden. Aber wie bei etlichen anderen Projekten auch verhinderte die Corona-Krise dessen geplanten Verlauf.

Schulen in Prag, Madrid, Chania und Wittenberge drehen Film

Um das Opern-Projekt nicht gänzlich aufgeben zu müssen entstand alternativ dazu der Film „The tadpole princess” (Die Kaulquappen-Prinzessin). Die Oper wurde in fünf Szenen geteilt. Die Schulen in Prag, Madrid, Chania und Wittenberge drehten ihre Szenen mit der Stop-Motion-Technik.

Wegen der Corona-Maßnahmen durften sich die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Partnerschulen aus Griechenland, Spanien und England nicht treffen. Lediglich Deutsche und die Tschechen arbeiteten auch räumlich zusammen.

„Wir zeigen den entstandenen Film. Die Kinder stehen außerdem auf der Bühne. Sie erzählen von der Oper und singen zwischendurch. Das ist eine Herausforderung für die Sängerinnen und Sänger, weil sie ihre Stimmen hören müssen”, berichtete Peter Awe. Extra dazu wurden 20 Mikrofone aus Berlin bestellt.

In Wittenberge Videobotschaften aus anderen Schulen gezeigt

Die Prignitzer Gesangpädagogin Birgit Bockler und der Komponist John Murray aus England begleiten die Schülerinnen musikalisch. Vielleicht, so Awe, werden noch Videobotschaften aus anderen Schulen gezeigt. Das stehe noch nicht genau fest. Die Aufführung wird gefilmt, sodass sie hinterher auch an den beteiligten Schulen gezeigt werden kann.

„Die Handlung beruht auf die wahre Geschichte eines Mädchens aus Istanbul”, berichtete Liva Basrawi, eines der beteiligten Mädchen, vom Inhalt der Kinderoper. Das Mädchen erfährt, dass ein Teich mit Kaulquappen verschwinden soll, weil dort ein Supermarkt gebaut werden soll. Zusammen mit anderen Kindern protestiert sie dagegen. Der Supermarkt wird letztendlich doch gebaut.

„In unserer Version endet die Geschichte anders”, sagte sie. In der Geschichte der Kinder werden der Teich und die Kaulquappen auf märchenhafte Weise gerettet. „Im vergangenen Monat haben wir jeden Tag geübt und die Lieder gesungen”, sagte ihre Mitstreiterin Mia Lipková aus Tschechien.

„Wir sind dankbar, dass wir das Projekt im Kulturhaus unter würdigen Bedingungen abschließen können”, freut sich Peter Awe.

Von Jens Wegner