„Moscow Circus On Ice” begeisterte mit der Show „The Grand Hotel” in Wittenberge

Wittenberge

Ein volles Haus bescherte dem Wittenberger Kultur- und Festspielhaus am Sonntag die Show „The Grand Hotel” von „ Moscow Circus on Ice”. Im Rahmen ihrer Wintertournee präsentierten die Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen eine fulminante Show mit aufregenden Stunts in schillernd bunten Kostümen.

Zur Galerie Die Artisten auf Kufen ließen ihr Publikum mit begeisterten Augen auf die Bühnenshow blicken. Farbenprächtig erzählten sie Geschichten aus dem Grand Hotel.

Eine Stimme aus dem Off, gesprochen von Schauspieler und Moderator, Sebastian Kempin, begrüßte die Gäste mit „Herzlich willkommen im Gand Hotel Moscow” und stellte die Figuren vor, die in den Geschichten der Hintergrundstory vorkamen. Zuerst kamen der schelmische Page und das Zimmermädchen, beide verliebt ineinander. Dann war da noch ein Koch als Vater des Zimmermädchens, der seine Tochter beschützen will und stets gut auf sie aufpasst.

Darsteller aus dem Publikum

Weiter gibt es den Portier und natürlich den Hotelbesitzer. In der Geschichte kamen die Helferinnen der Nacht auf Stelzen auf die Bühne, die dem müden Nachtportier unter die Arme griffen, damit er nicht einschlafe. Gauner und Händler tauchten plötzlich mit ihren Koffern in den Händen auf. Doch der „schillerndste Wachmann der Welt”, der in seinem Inneren voller Tagträume ist, passte auf.

Eine Artistin schaffte es, insgesamt 23 Hula-Hoop-Reifen elegant um ihren Körper kreisen zu lassen. Es wurden artistische Sprünge vorgeführt und Artistik auf einem drehenden Herz. Der Page, stets zu Scherzen aufgelegt, holte vier Männer aus dem Publikum zu sich auf die Bühne. Nach und nach verteilte er unter dem Jubel des Publikums Hupen, Rassel, Becken und Triangel an die Männer. Nach einer kurzen Probe begleiteten sie damit eine bekannte Operetten-Melodie, dirigiert vom Pagen.

Erfolgsgeschichte auf Kunststoff-Eis

Jongleure, Akrobaten und Clowns gaben sich die Klinke in die Hand. Schwindelerregende Stunts und ausgefeilte Choreografien begeisterten die Gäste. Kein Wunder, besteht doch die Circus-Crew aus Top-Künstlern, Eiskunstlauf-Meistern, Olympiasiegern und Absolventen renommiertester Zirkusschulen. Das Programm „The Grand Hotel” setzt die jahrelange Erfolgsgeschichte des Moskauer Eiszirkus fort. Die Aufführung fand auf Kunststoff-Eis statt.

Von Jens Wegner