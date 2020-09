Neuruppin

Bisher gibt es nur die Tatversion des 44-jährigen Angeklagten aus Wittenberge darüber, was am 6. August vergangenen Jahres in Wittenberge passiert ist.

Danach hat er nicht seine mutmaßliche Schuldnerin mitten auf der Straße bedroht und ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen.

Anzeige

Unter anderem wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung muss sich der Angeklagte seit dem 10. September vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Angeklagter redet, einer schweigt

Mit ihm auf der Anklagebank sitzt sein 30-jähriger Schwager, der laut Anklage den Freund der Frau mit Faustschlägen traktiert haben soll. Der Angeklagte schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Die beiden mutmaßlichen Opfer sollten am Montag nun ihre Version der Dinge schildern: Doch die Zeugen erschienen nicht vor Gericht.

Polizei stand vergeblich vor der Tür

Die Polizei sollte das Paar vorführen, traf es aber nicht an. Bei der Wohnanschrift der Frau klingelten die Beamten vergeblich. Die Nachfrage bei Nachbarn verlief ebenfalls ergebnislos. Der Briefkasten sah aus, als sei er bereits länger nicht geleert worden, sagte ein Beamter.

Auch ihren Freund traf die Polizei nicht an. An seiner Adresse war der Mann nicht zu erreichen, Nachbarn kannten ihn überhaupt nicht. Auf die beiden als Zeugen kann das Gericht allerdings nicht verzichten. „Sie sind wichtig, wir brauchen sie“, sagte der Vorsitzende Richter.

Stattdessen wurden die mit dem Vorfall befassten Polizeibeamten vernommen.

Bei der Polizei geredet

Einer Polizistin hatte die Frau kurz nach der Tat geschildert, dass sie bei dem Angeklagten Schulden hatte. Warum wollte sie allerdings nicht sagen. Da sie das Geld nicht so schnell habe zurück zahlen können, wie der 44-Jährige sich das gedacht hatte, habe er sie im Vorfeld schon mal bedroht.

An jenem Augusttag sei sie mit einem Mercedes durch Wittenberge gefahren, als sie bemerkt habe, dass der Angeklagte ihr gefolgt sei. Sie habe ihr Auto vor der Haustür abgestellt und sich eingesperrt – aus Angst vor dem Verfolger. Der habe gegen die Scheibe geschlagen und gegen die Karosserie getreten. Sie habe ihren Freund angerufen, der dann nach unten gekommen sei. Es kam zwischen den Männern zu Handgreiflichkeiten.

Der Angeklagte habe seinen Schwager als Verstärkung hinzu gerufen. Der soll den Freund der Frau mit mehreren Faustschlägen gegen den Brustkorb geschlagen haben. Der 44-Jährige dagegen habe ein Messer gezogen. Das Opfer erlitt eine leichte Schnittverletzung.

Aus Sorge um ihren Lebensgefährten sei sie ausgestiegen, habe einen Fußtritt gegen das Kinn bekommen und habe sodann dem Angeklagten ihren Autoschlüssel übergeben, hatte sie der Beamtin berichtet.

Zeugin erschien für Polizeibeamten glaubhaft

Wie sie in ihrer polizeilichen Vernehmung gesagt hat, verlangte der Angeklagte den Wagenschlüssel mit den Worten, sie könne sich das Auto abholen, wenn sie bezahlt hätte. Dem Vernehmungsbeamten erschien ihre Schilderung „nachvollziehbar“. „Ich hatte keine Zweifel.“

Andere Beamte machten sich auf die Suche nach dem verschwundenen Mercedes. Den Schlüssel sollte der 44-Jährige haben, bei dem sie ihn aber nicht fanden. Der Angeklagte zeigte ihnen schließlich den Ablageort – in unmittelbarer Nähe versteckt im Rindenmulch unter einem Baum.

Er zeigte den Beamten auch, wo er das Fahrzeug abgestellt hatte. Das habe die Frau ihm als Pfand angeboten, hatte er sich eingelassen. Trotz des Vorwurfs, Verdächtiger eines schweren Raubes zu sein, habe der Angeklagte „sehr locker“ gewirkt, sagte der Beamte.

Drei weitere Zeugen konnten zum eigentlichen Tatgeschehen nichts sagen. Sie waren nur vor Ort, als die Polizei den damaligen Tatverdächtigen suchte. Sie gaben damals lediglich ihre Personalien an.

Die Verhandlung wird am 12. Oktober fortgesetzt.

Von Dagmar Simons