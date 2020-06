Wittenberge

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, Mitte Mai in Wittenberge zwei Männer getötet zu haben. Am 14. Mai waren die beiden Opfer, die für den Fleischproduzenten Vion arbeiten sollten, leblos in einer Wohnung gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um zwei Litauer im Alter von 39 und 40 Jahren, die in Berlin und in der Nähe von Köln geschnappt wurden. Beide wurden jeweils einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Zur Identität des zweiten Opfers dauern die Ermittlungen an.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online