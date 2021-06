Nach Bluttat in Lanz wird weiter ermittelt

Lanz

Nach der schrecklichen Bluttat in Lanz, bei der ein Mann, der frühere Feuerwehrchef im Ort, am Montag erst seine Frau mit einer Kettensäge umgebracht hat und hinterher sich selbst, laufen die Ermittlungen der Polizei noch. Allerdings gibt es zunächst keine weiteren neuen Erkenntnisse, wie Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin auf MAZ-Anfrage erklärte. Am Mittwoch stand in Potsdam die Obduktion der beiden Leichen an, ein Ergebnis gibt es aber bislang auch noch nicht.

Die Suche nach dem richtigen Umgang mit dem Ereignis

In Lanz selbst ist derzeit der Schwerpunkt der Aktivitäten, einen Umgang mit den Ereignissen zu finden. Wie der aussehen wird, ist aber auch noch nicht abzusehen, auch nicht, ob es, wie schon einmal kolportiert, ein öffentliches Gedenken geben wird. Von Seiten der Feuerwehr gibt es jedenfalls derzeit keine wie auch immer geartete Stellungnahme. „Im Moment spricht nur die Polizei“, sagt dazu der Lenzener Amtsbrandmeister Steffen Bethke.

Von Bernd Atzenroth