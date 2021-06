Wittenberge

Am Dienstag ist der aktuelle Tarifkonflikt zwischen den Mitgliedern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und ihrem Arbeitgeber, dem Chemiewerk IOI Oleo, im Wittenberger Industriegebiet Süd in die nächste Runde gegangen. Mit der Aktion „Flächentarif jetzt!” kämpft die Gewerkschaft für die Durchsetzung ebenjenes Tarifs aller Chemiearbeiter in Deutschland. Dieser wird vom Arbeitgeber bisher nicht für das Wittenberger Werk anerkannt. Die Tarifkommission der IG BCE fordert für die Beschäftigten in Wittenberge die Anbindung an den Flächentarifvertrag Chemie. Für die Kollegen vor Ort wäre das mit einer deutlichen Entgeltsteigerung und einer verlässlichen Entgeltentwicklung verbunden.

Zwei Aktionen vor Ort

Die Geschäftsführung aus Hamburg hatte sich für den 22. Juni am Produktionsstandort in der Prignitz angekündigt. „Wenn die Geschäftsleitung schon mal hier ist, kommen wir natürlich auch”, sagte der Gewerkschaftssekretär Swen Ohlert. Die Beschäftigten waren seitens des Arbeitgebers aufgefordert, sich zu kleinen Gesprächsrunden anzumelden. Darin sollte ihnen die Arbeitgeber-Entscheidung zum Abbruch der Tarifgespräche ein weiteres Mal erläutert werden. Die IG BCE hielt mit einer Aktion vor dem Werksgelände dagegen.

Eine leere Säule und ein gut besuchte

„Oleo hat gesagt, die Mitarbeiter möchten gar keine Tarifverhandlungen. Deshalb habe wir hier eine anonyme Abstimmung organisiert”, erklärte Swen Ohlert. Die Gewerkschaft ließ die Kollegen anhand von zwei Säulen abstimmen, ob sie für oder gegen einen Tarifvertrag sind. Die Säule mit der Abstimmung für Tarifverhandlungen füllte sich zusehend. Die Säule mit der Abstimmung gegen die Tarifverhandlungen blieb dagegen leer – ein eindeutiges Ergebnis also.

„Wir wollen damit Flagge zeigen“

„Das Ergebnis der Abstimmung wird dem Arbeitgeber übergeben. Wir wollen damit Flagge zeigen für unsere Mitglieder”, sagte Ohlert. Der Konflikt weite sich leider aus, der Arbeitgeber zeige keine Verhandlungsbereitschaft. „Sollte sich das nicht ändern, müssen wir weitere Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen. Dann stehen wie vor der Einfahrt und nicht daneben. Es fehlt am Willen der anderen Seite. Wir als Gewerkschaft sind immer gesprächsbereit”, betonte Ohlert.

Auftakt zum Streik bereits am 17. Mai

Die Zusammenkunft am 17. Mai dieses Jahres in Wittenberge bildete den Auftakt der öffentlichen Aktionen der IG BCE im Tarifkonflikt. Mit einer verlängerten tarifpolitischen Mittagspause vor dem Werkstor machten die Angestellten seinerzeit mobil gegen die Weigerung des Unternehmens, in Tarifverhandlungen einzusteigen.

Am Standort Witten gilt bereits der Tarifvertrag

Am zweiten Produktionsstandort der IOI Oleo in Witten (Nordrhein-Westfalen) gilt bereits der Tarifvertrag Chemie für die rund 150 Beschäftigten. In Wittenberge dagegen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen ohne Tarifvertrag. Der Arbeitgeber entscheidet hier nach Gutdünken über Eingruppierungen, Entgelt, Entgelterhöhungen und weitere Leistungen, so der Vorwurf der Gewerkschaft „Diese Ungerechtigkeit ist unerträglich in einem Unternehmen”, sagt Ohlert. Seit drei bis vier Jahren kämpften die Beschäftigten der IOI Oleo am Standort Wittenberge und die IG BCE für die Einführung des Flächenvertrags Chemie.

Keiner von der Geschäftsleitung vor Ort

Am 11. Juni verlagerten die Beschäftigten ihren Protest erstmals nach Hamburg an den Sitz der Geschäftsführung der IOI Oleo. Der Unternehmensleitung sollte ein Protestplakat übergeben werden, auf dem die Beschäftigten ihre wesentlichen Forderungen dokumentierten. „Von der Unternehmerseite erschien jedoch niemand zu dem Termin”, bedauert Swen Ohlert. „Deshalb wollten wir heute versuchen, das Plakat zu übergeben. Aber auch heute ist niemand von der Geschäftsleitung gekommen.“

Von Jens Wegner