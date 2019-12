Pikantes aus Operette und Musical mit dem sorbischen National-Ensemble

Wittenberge

An die 400 Gäste kamen am Sonnabend ins Kultur- und Festspielhaus Wittenberge zum traditionellen Konzert zum Jahreswechsel. Das Orchester des Sorbischen National-Ensembles Bautzen unter der Leitung von Dieter Kempe brachte die Besucherinnen und Besucher mit bekannten Melodien aus beliebten Operetten in Champagnerlaune. Familie Strauss und ihre Zeitgenossen waren ebenso vertreten wie einige Kostproben sorbischer Komponisten. Das Ballett des sorbischen National-Ensembles begleitete das Konzert mit temperamentvollen Tänzen.

Das Konzert begann mit der Ouvertüre aus der Operette „Die Fledermaus” von Johann Strauss, die 1874 in Wien uraufgeführt wurde. Sie gilt als der Höhepunkt der goldenen Operettenära.

Danach begrüßte die Moderatorin Kristina Nerád das Publikum. Zu den gespielten Stücken wusste sie Wissenswertes zu berichten und die eine oder andere pikante Anekdote zu erzählen:

So sei Pablo de Sarasate nach Niccolo Paganini der bekannteste Geiger und Komponist seiner Zeit gewesen, der sein Publikum mit schwierigsten Stücken zu begeistern wusste. Der Konzertmeister Ling-Show Lee brachte dazu ein Beispiel seiner Virtuosität dar.

Danach erklang der Mondwalzer von Isaak Dunajewski. Die Gäste zeigten sich begeistert und sparten nicht mit Applaus und Bravo-Rufen.

Rasend schnelle Trisch-Tratsch-Polka

Der rasend schnellen „Tritsch-Tratsch-Polka” von Johann Strauss folgte die Arie der Adele aus „Die Fledermaus”. „Was heute die Bild-Zeitung ist, war früher der Tritsch-Tratsch, eine österreichische, satirische Zeitung.

In der stand was es Neues an Klatsch und Tratsch gab: beispielsweise, mit wem Johann Strauss gerade zusammen war oder zusammen sein könnte. Denn über ihn gab es viel zu berichten. Er war dreimal verheiratet.

Für eine seiner Ehefrauen wechselte er sogar zur deutschen Staatsbürgerschaft. Nebenbei soll er etliche Liebschaften gehabt haben”, berichtete Kristina Nerád.

Medley aus beliebten Melodien

Neben den Musikern des sorbischen National-Ensembles trugen die Gesangssolisten Derya Atakan (Sopran) und Jeeyoung Lim (Bariton) bekannte Melodien vor. Es gab ein Medley bekannter Melodien aus dem Musical „Evita” von Andrew Lloyd Webber. Dirigent des Abends war der Niederländer Peter Biloen.

Zu den vielen Stammgästen im Wittenberger Kulturhaus gehören Harry und Ingrid Schmidt. „Wir wohnen nicht weit weg und könnten in Hausschuhen rüberkommen”, witzelte Harry Schmidt. „Eine von beiden Veranstaltungen besuchen wir immer. Entweder das Konzert zum Jahreswechsel oder das Neujahrskonzert.”

Die Eintrittskarten haben sie sich dieses Jahr gegenseitig geschenkt. Auch wenn sie keine ausgesprochenen Klassik-Fans seien gefiel ihnen das Konzert sehr gut, betonten beide.

Von Jens Wegner