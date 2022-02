Pfarrsprengel Wittenberge-Land: Mareike Sabl zur Pfarrerin gewählt

Wittenberge

Mareike Sabl ist für die nächsten zehn Jahre als Pfarrerin für den Pfarrsprengel Wittenberge-Land gewählt worden. Sie erhielt von den Gemeindemitgliedern der Kirchengemeinden Wittenberge, Groß Breese-Weisen und Unteres Elbtal 23 von 23 Stimmen. Das teilte der Kirchenkreis Prignitz mit.

Die Pfarrstelle verwaltet Mareike Sabl bereits seit drei Jahren im Rahmen ihres Entsendungsdienstes. Zuvor hatte sie das Studium der Gemeindepädagogik und der Sozialen Arbeit abgeschlossen. Das Vikariat absolvierte Mareike Sabl in der Invitaskirchengemeinde in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin.

Gottesdienst mit neuer Pfarrerin

Im Team mit Pfarrer Andreas Deckstrom betreut Mareike Sabl die Gemeindeglieder der Stadt Wittenberge und der umliegenden Dörfer. Der Einführungsgottesdienst mit der neuen Pfarrerin findet am 22. Mai um 14 Uhr in der Kirche in Cumlosen statt. Im Anschluss wird zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen.

