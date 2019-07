Wittenberge

Noch immer rätselt die Polizei über die Identität eines Mannes, der am 14. Februar in der Prignitz von einem überrollt wurde (die MAZ berichtete). Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in Selbsttötungsabsicht selbst auf die Schienen der ICE-Strecke Berlin – Hamburg gelegt hat und gegen 16.20 Uhr zwischen Wittenberge und Glöwen tödlich verletzt wurde.

Ein Fahrschein nach Prag lag bei der Leiche

Bei dem Leichnam wurden Fahrscheine für den Tarifbereich AB der Stadt Hamburg sowie eine Fahrkarte für den EC von Hamburg nach Prag gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte in Hamburg in den EC 179 in Richtung Berlin bestieg und in Wittenberge ausstieg.

Da er keine Ausweisdokumente bei sich trug und die polizeilichen Ermittlungen bislang nicht zum Erfolg führten, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Toten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hat jemand den Mann am 14. Februar gesehen, insbesondere auf den Bahnhöfen in Hamburg oder in Wittenberge?

Der Mann könnte obdachlos gewesen sein

Der Tote könnte aus dem Obdachlosenmilieu stammen und ausländischer Herkunft sein. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, wog 60 bis 70 Kilogramm, hatte dunkelblonde kurze Haare, grau-blaue Augen, eine Operationsnarbe am rechten Unterbauch (Blinddarm-OP) und keine Tätowierungen.

Er trug an seinem Todestag einen weinroten Kapuzenpullover mit gelber Brustaufschrift „Cool Vintage“, eine graue Sweatjacke mit Aufdruck „Nineteen 78” auf der linken Brustseite, blaue Jeans mit braunem Ledergürtel, schwarze, knöchelhohe Sportschuhe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuruppin entgegen unter der Telefonnummer 03391/35 40 sowie per E-Mail an: Hinweise-Mordkommission.PDNord@polizei.brandenburg.de .

Von MAZ-online