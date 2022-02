Wittenberge

In seinem eigenen Tattoostudio in Wittenberge stichelt Ulf Brunnemann jetzt schon im 15. Jahr Bilder auf die Haut seiner Kunden. Doch der 53-Jährige muss sich seit dem 4. Januar beim Umsetzen der Kundenwünsche auf Schwarz bis Grau und Weiß beschränken. Denn die meisten Farben sind von der Europäischen Union (EU) verboten worden. Der Grund. Die Reach-Verordnung wird jetzt umgesetzt.

Darin werden Stoffe verboten. Auf der Bannliste stehen tausende Substanzen, die aus der Sicht der EU potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht sind. 2020 wurde das Verbot beschlossen, die Übergangszeit ist nun ausgelaufen.

Ulf Brunnemann, Trainer der A-Junioren von Veritas Wittenberge, betreibt seit 15 Jahren sein Tattoostudio Quelle: privat

„Die Stoffe sollen Allergien oder Krebs verursachen“, ärgert sich Brunnemann über die neue Verordnung aus Brüssel. „Es gibt meines Wissens keine Langzeitstudien darüber, seit 30 oder 40 Jahren wird mit Farben tätowiert. Das sind doch alles nur Vermutungen. Da müsste eigentlich gleich die ganze Kosmetikindustrie dicht machen. Da hat doch ein Fünferpack Bockwurst aus dem Supermarkt mehr krebserregende Stoffe“, sagt Brunnemann und ergänzt: „Oder Alkohol und Rauchen, das ist auch nicht gesund, aber wahrscheinlich gibt es bei Farben nicht so viel Geld für alle Beteiligten zu verdienen. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht mehr durch“.

Gut für Ulf Brunnemann, dass er sich in der Vergangenheit schon mehr auf die Schwarz-Grau-Weiß-Töne konzentriert hatte. „Allerdings gibt es Tätowierer, die sind auf Farben spezialisiert, wie die ganze Komikszene. Man muss nun abwarten, wie das weitergeht.“

Wenn Ulf Brunnemann die Tür seines Studios verschließt, war bislang noch lange nicht Feierabend. Dann geht es zum Fußball-Training. Brunnemann trainiert die A-Junioren von Veritas Wittenberge.

Trainer Ulf Brunnemann mit den B-Junioren vom FSV Veritas Wittenberge 2019 Quelle: privat

Geboren und aufgewachsen in Wusterhausen, hat Ulf Brunnemann bereits mit sechs Jahren begonnen, Fußball zu spielen. Nach der Schule folgte eine Lehre als Tischler ebenfalls in Wusterhausen. Mit seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau ging es nach der Wende in den Westen, wo das Paar ein wenig andere Luft schnuppern wollte. In Ludwigshafen, wo Ulf und Diana zwei Jahre blieben, „habe ich dann in der Südwest-Oberliga gespielt“, sagt der ehemalige Torjäger von Blau-Weiß, der in Wusterhausen DDR-Bezirksliga, Landesliga und Landesklasse und später auch Kreisliga spielte.

Nach der Station in Ludwigshafen zog es die Brunnemanns nach Berlin. Während der 13 Jahre, die das Paar mit Sohn Nils dort lebten, fuhr Ulf Brunnemann mindestens einmal in der Woche nach Wusterhausen, um Fußball zu spielen.

Mitte der 1990er Jahre griff der Wittenberger, der bereits zu DDR-Zeiten von Tattoos fasziniert war, selbst zur Nadel und stach sich die Anfangsbuchstaben seiner Frau. Das Erstlingswerk steht heute etwas verblasst neben den Namen seiner zwei Söhne sowie seiner Frau, die selbst ihre Namen in Ulf Brunnemanns Arme gestochen haben. „Dann hat mich ein Kumpel gefragt, ob ich ihm was stechen kann.“

Durch Mundpropaganda verbreitete sich das Talent Brunnemanns schnell und die Kundschaft wuchs. Durch seinen schweren Beruf als Tischler stellten sich im Laufe der Jahre starke Rückenprobleme ein, „und gemalt habe ich immer schon gerne“. Fast automatisch steuerte Ulf Brunnemann auf die Selbstständigkeit als Tätowierer hin. 2007 eröffnete er sein Studio in der Rathausstraße Wittenberge.

Ulf Brunnemann, Trainer der B-Junioren von Veritas Wittenberge, betreibt seit 14 Jahren sein Tattoostudio und hat schon einige Veritas-Spielerinnen bebildert Quelle: privat

Von anfänglichen kleinen sogenannten Tribes bis zu heutigen ganzen Ranken einen Arm oder Bein entlang, hat sich der Geschmack der Kunden entwickelt. Blumiges ist bei den Damen angesagt. Die Herren stehen eher auf härtere Bilder wie Wikinger-Zeichen. Dabei hält sich das Verhältnis weiblich und männlich in seiner Kundschaft die Waage. „Die Wünsche werden auch zunehmend familienbezogen.“ Unlängst stach Brunnemann als Bild eine Taschenuhr mit der Uhrzeit und dem Datum der Geburt eines Kindes. Bei seinen A-Junioren hält sich das Interesse in Grenzen. Und wenn einer ein Tattoo haben wollte, würde Brunnemann davon abraten. Weil dann die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sinken würden.

Corona ist natürlich auch ein Stichwort, bei dem Ulf Brunnemann hellhörig wird. Nicht allein wegen der Umsatzverluste, die ihm die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren eingebracht hat. Auch die Impfverweigerung gerade bei den Jüngeren beeinflusst die Arbeit mit seiner Fußball-Mannschaft. „Bei uns im Fußball gilt die 2G-Regel, aber ich habe gerade einmal fünf Spieler in der Mannschaft, die geimpft sind.“ Man lasse sich impfen, um seine Gesundheit zu schützen, hat Brunnemann an die Vernunft der Spieler appelliert, ist dabei aber zum großen Teil auf taube Ohren gestoßen. „Wenn sie aber nicht wollen, werden wir die Mannschaft abmelden und die erste Männermannschaft mit den verbleibenden Spielern auffüllen. Ansonsten würden wir ins Dilemma kommen.“

Einen Trainerjob macht Brunnemann dann aber nicht mehr, auch nicht Betreuer. Wenn man dreimal in der Woche trainiert und am Wochenende zu Spielen fährt, zehrt das an Körper und Geist. „Ich will nicht mehr gebunden sein. Da mache ich lieber mit meiner Frau was schönes“, sagt Ulf Brunnemann.

