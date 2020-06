Wittenberge

Schwere Unwetter mit Gewitter und Starkregen wüteten am Donnerstagabend in Wittenberge. Die Straßen glichen nach kurzer Zeit kleinen Seelandschaften oder reißenden Bächen. Kniehoch stand das Wasser. Fast im Minutentakt wurden die freiwilligen Helfer der Feuerwehr von der Leitstelle in Potsdam alarmiert. Von 19.51 bis nach Mitternacht kamen so 20 Einsätze zusammen.

Die Feuerwehr musste etliche Keller auspumpen. Quelle: Feuerwehr Wittenberge

Anzeige

Dichte, zum Teil sehr dunkle bis schwarze Wolken zogen am späten Nachmittag von Wittstock kommend in Richtung Pritzwalk. Schon am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst vor eventuellem Starkregen und Unwetter gewarnt. Pritzwalk blieb aber verschont, der Westen der Prignitz jedoch nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Schlechte Sicht zwischen Schönebeck und Gantikow

Gegen 17 Uhr mussten Autofahrer auf der B 103 zwischen Schönebeck (Gemeinde Gumtow) und Gantikow (Stadt Kyritz) die Füße vom Gas nehmen. Kräftige Schauer sorgten für schlechte Sicht. Die 103 war nass, ziemlich sogar. Doch die restliche Strecke blieb trocken. Der erhoffte Regen blieb vielerorts sogar ganz aus. Eine Region traf das vorausgesagte Unwetter am Ende doch und das ziemlich heftig.

Wittenberge kämpft mit heftigem Regenmassen

„Dieses Mal hat uns das Unwetter erwischt“, sagt Hauptlöschmeister Norman Rauth, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Wittenberger Feuerwehr zuständig ist. Oft habe man in Wittenberge Glück, meint er, wenn starke Unwetter vom Deutschen Wetterdienst angekündigt sind. Dieses Mal nicht. Und es war heftig, sagt selbst der erfahrende Feuerwehrmann:

Keller liefen voll, Straßen in Wittenberge wurden überflutet

„Durch massive Regenfälle kam es zu Überflutungen von Straßen“, erklärt er. Mehrere Keller im Stadtgebiet liefen voll, teilweise sogar mit Ausspülungen der Bürgersteige vor den Kellerfenstern. Stundenlang musste diese mit schwerem Gerät ausgepumpt werden. Teilweise waren Straßen im Wittenberger Stadtgebiet nicht mehr problemlos zu passiert. Die plötzlichen Wassermassen konnten nicht abfließen.

Weder Straße noch der Bürgersteig blieben vom Wasser verschont. Quelle: privat

Insgesamt 45 Einsatzleute waren an diesem Unwetterabend unterwegs. Unterstützung im Kampf gegen die Fluten erhielten die 40 Feuerwehrleute von der Sanitätsbereitschaf, von der feuerwehrtechnischen Zentrale Prignitz sowie einem Ordnungsamtsmitarbeiter.

Außer in Wittenberg war es in der Prignitz ruhig

Andere Regionen im Landkreis Prignitz wie etwas Pritzwalk oder Perleberg blieben weitgehend verschont. Teilweise regnete es hier, kräftig. Jedoch Ausmaße wie in Wittenberge gab es sonst nur an einem weiteren Ort im Landkreis. In Weisen sollen sich die Regenmassen ebenfalls den Weg in einen Keller gesucht haben.

Für die Polizei blieb der Abend unwettertechnisch ruhig

Für die Polizei blieb der Abend verhältnismäßig ruhig. Sie mussten nicht wegen des Gewitters zu Einsätzen raus. „Aktuell liegt uns da nichts vor“, erklärt Pressesprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Freitag. Sie ist erstaunt, habe es doch in Kyritz und Umgebung keine so heftigen Regengüsse gegeben. „Da hat es Wittenberge aber wirklich heftig getroffen“, meint sie.

„Wir sind auch nicht immer mit dabei, wenn die Feuerwehr ausrückt“, erklärt sie. Wäre etwa ein Baum umgestürzt oder es hätte einen Verkehrsunfall wegen des schlechten Wetters gegeben, wären auch die Polizeibeamten zum Einsatzort gekommen. Das war aber nicht nötig – weder in Wittenberge, noch an einem anderen Ort im Prignitzer Bereich.

Lesen Sie passend zum Thema:

Von Julia Redepenning