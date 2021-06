Prignitz-Oberhavel: Plan für Windenergienutzung beschlossen

Wittenberge

Es war ein ungewöhnliches Ereignis für die Prignitz: Wann tagt schon mal die Regionalversammlung Prignitz-Oberhavel hier? Tatsächlich nahmen Regionalräte aus Oberhavel am Dienstag Anfahrten von bis zu 150 Kilometern in Kauf, um an der Elbe über den sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ zu befinden.

Große Mehrheit trotz Gegenwinds

Der Plan wurde mit großer Mehrheit bei vier Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen verabschiedet und wird – wie der ebenfalls gebilligte dazugehörige Umweltbericht – zunächst über den Sommer zwei Monate lang in der Regionalen Planungsstelle in Neuruppin sowie in den drei Kreisverwaltungen in Oranienburg, Neuruppin und Perleberg ausgelegt. Für eine Stellungnahme dazu hat man nun drei Monate Zeit .

Da ist mit Gegenwind zu rechnen: In der Einwohnerfragestunde hatten Windkraftkritiker aus Schweinrich, aber auch aus Meyenburg klar gemacht, dass bei ihnen noch viele Fragen offen sind.

Kritik an den Unterlagen

Im Planentwurf sind rund 30 Windeignungsgebiete ausgewiesen, davon 15 im Landkreis Prignitz mit einer Gesamtfläche von 4425 Hektar, zwölf im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit einer Fläche von 4150 Hektar, aber lediglich zwei im Landkreis Oberhavel auf einer Fläche von 240 Hektar.

Regionalrätin Charis Riemer hatte zu Beginn versucht, die Abstimmung von der Tagesordnung nehmen zu lassen. Begründung: Die Unterlagen sind unvollständig, intransparent und mangelhaft – und der Planungsausschuss der Regionalversammlung war zuvor nicht am geänderten Kriterienkatalog beteiligt. Ansgar Kuschel, Leiter der Regionalen Planungsstelle in Neuruppin, erklärte, dass man nicht verpflichtet gewesen sei, dies zu tun.

Planbeschluss, um Planungssicherheit zu haben

Eine weitere Kritik: Die umfangreichen Unterlagen sind zu kurzfristig zugeschickt worden, um sie auch ordentlich studieren zu können.

Die Mehrheit wollte aber doch eine Entscheidung über den Plan herbeiführen. Ansgar Kuschel hatte die Dringlichkeit des Beschlusses damit begründet, dass nur bis zum 7. August Planungssicherheit bestehe. Er bekam Unterstützung von Regionalrat Hartmut Lossin, der befürchtet, dass „Windanlagen entstehen, die wir nicht wollen, wenn wir den Beschluss nicht fassen“. Nora Görke, Vorsitzende des Planungsausschusses: „Der Ausschuss hat es sich nicht leicht gemacht, aber wir wollten dringend handeln.“

Abstandsregel von 2019 bleibt bestehen

Charis Riemer hatte erreichen wollen, dass man angesichts immer größerer Anlagenhöhen auf einen Mindestabstand von 2000 Metern zur Wohnbebauung geht. Die Versammlung lehnte den Antrag wie weitere Anträge Riemers ab.

Kuschel erläuterte, dass sich die Koalition auf Landesebene auf 1000 Meter Mindestabstand geeinigt habe. Im Planentwurf aber bleibt man bei der eigenen Festlegung von 2019 auf 750 Meter, mit der Einschränkung, dass Anlagen bei einer Entfernung bis zu 1000 Meter nicht höher als 150 Meter sein dürfen.

Auf Gerichtsurteile reagiert

Warum man nicht der Landeslinie folgte, erklärte Kuschel so: „Für über 600 Anlagen müssten wir Ersatzstandorte suchen. Dafür gibt es keine Mehrheit.“ Auch einen weiteren Punkt versuchte Kuschel zu entkräften: Dass riesige neue Anlagen so nah an Gebietsgrenzen gebaut werden, dass man so Abstandsregeln unterlaufen kann. Kuschel ist dagegen, schon im Teilplan Anlagenstandorte exakter festzulegen.

Reagiert wurde darauf, dass Gerichte in anderen Regionen vergleichbare Flächennutzungspläne für Wind für ungültig erklärt haben. Man habe die Argumentation der Gerichte aufgenommen, um nicht Formfehler zu wiederholen, die anderswo zur Ablehnung der Pläne geführt haben. So wurden bislang als hart bewertete Ausschlusskriterien nunmehr als weiche Kriterien formuliert – laut Kuschel sind es immer noch Ausschlusskriterien: „Wir kommen zu gar keinen anderen Gebieten“, sagte er, „weil Tabu Tabu bleibt, egal ob hart oder weich.“

